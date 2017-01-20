Шахматный турнир «Белая тура»

— 18 января 2017 —

В центральном поединке 18 тура чемпионата Испании по футболу прервалась 40-матчевая беспроигрышная серия мадридского «Реала» во всех турнирах: Королевский клуб на последних минутах гостевой встречи с «Севильей» упустил не только победу, но даже и ничью.

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