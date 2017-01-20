Шахматный турнир «Белая тура»

|17 января 2017
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12-15 января в Славянске в «Центре детского и юношеского творчества» состоялся лично-командный региональный турнир по шахматам среди школьников и молодежи под названием «Белая тура».
В соревнованиях приняли участие 52 шахматиста из пяти городов Донецкой области – Славянска, Краматорска, Константиновки, Мирнограда и Николаевки, а также поселка Райгородок (Славянский район). В командном зачете среди школ города Славянска в число призеров вошли ООШ №13 (1-е место), ООШ №5 (2-е место), ООШ №10 (3-е место).
В личном зачете победителями турнира стали Камила Грищенко (Краматорск), Александр Должиков (СКНАУ, Славянск), Евгений Гладков (пос. Райгородок), Роман Мисюна (ООШ №5), Максим Голиков (ООШ №17), Даниил Дешевый (ООШ-интернат №1), Валерия Краснянская (ООШ №15), Кирилл Попов (ООШ №10), София Капацина (ООШ №11).
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12-15 января в Славянске в «Центре детского и юношеского творчества» состоялся лично-командный региональный турнир по шахматам среди школьников и молодежи под названием «Белая тура».