|17 января 2017
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13-14 января в Краматорске в зале борьбе дзюдо и самбо «Спринт» ДЮСШ №1 проходил чемпионат Донецкой области по вольной борьбе среди мужчин и женщин до 23 лет.
В соревнованиях приняли участие команды из шести городов области – Краматорска, Славянска, Торецка, Мирнограда, Бахмута и Селидово. В общекомандном зачете воспитанники славянской КДЮСШ, завоевав 12 медалей, заняли первое место. В число призеров чемпионата также вошли сборные Бахмута (2-е место) и Мирнограда (3-е место).
В личном зачете в активе славянских «вольников» оказалось 12 наград:
1-е место – Амрах Мухтадов (61 кг), Денис Трудов (65 кг, ООШ №9), Евгений Безкоровайный (74 кг, ВП «СТЛНАУ»), Анастасия Руденко (53 кг, ДГПУ), Лолита Волошина (55 кг, ООШ №12);
2-е место – Артем Ющенко (65 кг, СХМТ), Дмитрий Захаров (125 кг, СЭСТ), Арсен Ли (61 кг), Карина Заморская (55 кг, УОР, Харьков);
3-е место – Егор Дащенко (61 кг, ООШ №15), Данил Быков (74 кг, ООШ №4), Данил Гарунов (86 кг, СЭСТ).
Подготовили спортсменов к соревнованиям Николай Чурай, Николай Липовой, Сергей Слепушкин и Виталий Жданов.
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Комментарии к статье «Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по вольной борьбе»
13-14 января в Краматорске в зале борьбе дзюдо и самбо «Спринт» ДЮСШ №1 проходил чемпионат Донецкой области по вольной борьбе среди мужчин и женщин до 23 лет.