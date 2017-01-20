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Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по вольной борьбе

Алексей Журавлев
17 января 2017 Просмотров: 222 Нравится: 1 | Не нравится: 0  

13-14 января в Краматорске в зале борьбе дзюдо и самбо «Спринт» ДЮСШ №1 проходил чемпионат Донецкой области по вольной борьбе среди мужчин и женщин до 23 лет.

В соревнованиях приняли участие команды из шести городов области – Краматорска, Славянска, Торецка, Мирнограда, Бахмута и Селидово. В общекомандном зачете воспитанники славянской КДЮСШ, завоевав 12 медалей, заняли первое место. В число призеров чемпионата также вошли сборные Бахмута (2-е место) и Мирнограда (3-е место).

В личном зачете в активе славянских «вольников» оказалось 12 наград:

1-е место – Амрах Мухтадов (61 кг), Денис Трудов (65 кг, ООШ №9), Евгений Безкоровайный (74 кг, ВП «СТЛНАУ»), Анастасия Руденко (53 кг, ДГПУ), Лолита Волошина (55 кг, ООШ №12);

2-е место – Артем Ющенко (65 кг, СХМТ), Дмитрий Захаров (125 кг, СЭСТ), Арсен Ли (61 кг), Карина Заморская (55 кг, УОР, Харьков);

3-е место – Егор Дащенко (61 кг, ООШ №15), Данил Быков (74 кг, ООШ №4), Данил Гарунов (86 кг, СЭСТ).

Подготовили спортсменов к соревнованиям Николай Чурай, Николай Липовой, Сергей Слепушкин и Виталий Жданов.

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Комментарии к статье «Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по вольной борьбе»

13-14 января в Краматорске в зале борьбе дзюдо и самбо «Спринт» ДЮСШ №1 проходил чемпионат Донецкой области по вольной борьбе среди мужчин и женщин до 23 лет.

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