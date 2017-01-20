20 наград и первый чемпионат Донецкой области по новым правилам дзюдо

В соревнованиях приняли участие 178 спортсменов (35 представительниц женского пола и 143 юношей и кадетов). География нынешнего турнира, который в возрастной категории до 18 лет был отборочным к национальному чемпионату, собрала дзюдоистов из семи городов и четырех районов Донецкой области, а также спортсменов из города Рубежное (Луганская область). Также стоит отметить, что областной чемпионат проводился по новым правилам борьбы дзюдо, которые были утверждены 8 января 2017 года на семинаре в Баку (Азербайджан) международной федерацией дзюдо.

Воспитанники славянской школы дзюдо завоевали 20 медалей:

1-е место – Владимир Богданов (90 кг, пед. лицей), Анна Савенко (40 кг, ООШ №17), Диана Ткаченко (+52 кг, ООШ №15), Кристина Резникова (48 кг, пед. лицей);

2-е место – Артем Малеваный (25 кг, ООШ №5), Богдан Пышняк (38 кг, ООШ №13), Максим Кустов (42 кг, ООШ №5), Анна Зайцева (32 кг, ООШ №9);

3-е место – Дарья Новак (+70 кг, ООШ №15), Анастасия Новак (52 кг, ООШ №15), Константин Смородинов (25 кг, ООШ №5), Иван Супрунов (25 кг, ООШ №18), Дмитрий Коробкин (38 кг, ООШ №13), Олег Майборода (55 кг, ООШ №5), Никита Христенко (34 кг, ООШ №12), Юрий Черепня (55 кг, ООШ №17), Павел Жилин (55 кг, ООШ №5), Алексей Соколов (60 кг, с. Новоселовка, Славянский район), Даниил Игнатенко (66 кг, пед. лицей), Алина Романенко (+70 кг, ООШ №4).

В общекомандном зачете сборная Славянска заняла 3-е место, пропустив вперед сборные Лимана (1-е место) и Краматорска (2-е место).

Подготовили славянских дзюдоистов к чемпионату Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская, Андрей Филатов и Валерий Дейниченко.