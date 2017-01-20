Хитров техническим нокаутом проиграл Алиму

Украинский боксер среднего веса (72,6 кг) 28-летний Хитров (14-1, 12 КО) в Нью-Йорке (США) проиграл техническим нокаутом в шестом раунде американцу Имманувелю Алиму (17-0-1, 10 КО).

Это был очень интересный бой. В первом раунде Евгений пропустил несколько опасных ударов. Второй раунд остался уже за украинцем, причем выиграл его украинец весьма уверенно. В третьем раунде Хитров пропустил два левых хука и впервые в своей карьере побывал в нокдауне.

При этом Евгений поднялся и уверенно выиграл концовку раунда, серьезно потряся 23-летнего Алима. Но гонг вовремя спас американца. Развязка наступила в шестом раунде. Хитров пропустил два тяжелых удара и во второй раз в поединке оказался на помосте ринга. Евгений сумел подняться и продолжить бой, но Алим тут же бросился добивать соперника. Рефери ничего не оставалось, как остановить поединок – технический нокаут.

«Это был самый ужасный день в моей жизни, надеюсь, он больше не повторится. Всем безграничное спасибо за поддержку, я еще вернусь», - написал Хитров на своей странице в одной из социальных сетей.