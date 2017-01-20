 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Архитектурное наследие

Хитров техническим нокаутом проиграл Алиму

Алексей Журавлев
17 января 2017 Просмотров: 231 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Алим после сенсационной победы над Хитровым получил титул серебряного чемпиона WBC.

Евгений Хитров потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, дважды побывав в нокдауне.

Украинский боксер среднего веса (72,6 кг) 28-летний Хитров (14-1, 12 КО) в Нью-Йорке (США) проиграл техническим нокаутом в шестом раунде американцу Имманувелю Алиму (17-0-1, 10 КО).

Это был очень интересный бой. В первом раунде Евгений пропустил несколько опасных ударов. Второй раунд остался уже за украинцем, причем выиграл его украинец весьма уверенно. В третьем раунде Хитров пропустил два левых хука и впервые в своей карьере побывал в нокдауне.

При этом Евгений поднялся и уверенно выиграл концовку раунда, серьезно потряся 23-летнего Алима. Но гонг вовремя спас американца. Развязка наступила в шестом раунде. Хитров пропустил два тяжелых удара и во второй раз в поединке оказался на помосте ринга. Евгений сумел подняться и продолжить бой, но Алим тут же бросился добивать соперника. Рефери ничего не оставалось, как остановить поединок – технический нокаут.

«Это был самый ужасный день в моей жизни, надеюсь, он больше не повторится. Всем безграничное спасибо за поддержку, я еще вернусь», - написал Хитров на своей странице в одной из социальных сетей.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Также в разделе

Элина Свитолина пробилась в третий круг открытого чемпионата Австралии по теннису

— 18 января 2017 —

В понедельник, 16 января, в Мельбурне стартовал первый в нынешнем сезоне турнир серии Большого шлема – открытый чемпионат Австралии по теннису. 

Читать далее ⇒

«Севилья» прервала беспроигрышную серию «Реала»

— 18 января 2017 —

В центральном поединке 18 тура чемпионата Испании по футболу прервалась 40-матчевая беспроигрышная серия мадридского «Реала» во всех турнирах: Королевский клуб на последних минутах гостевой встречи с «Севильей» упустил не только победу, но даже и ничью.

Читать далее ⇒

20 наград и первый чемпионат Донецкой области по новым правилам дзюдо

— 17 января 2017 —

14 января в Славянске в спортивном зале школы дзюдо (ул. Добровольского, 2) состоялся открытый чемпионат Донецкой области по дзюдо среди юношей и девушек (U-14) и кадетов (U-18).

Читать далее ⇒

Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по вольной борьбе

— 17 января 2017 —

13-14 января в Краматорске в зале борьбе дзюдо и самбо «Спринт» ДЮСШ №1 проходил чемпионат Донецкой области по вольной борьбе среди мужчин и женщин до 23 лет.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Хитров техническим нокаутом проиграл Алиму»

Евгений Хитров потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, дважды побывав в нокдауне.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Мэрия купит квартиры семьям, потерявшим жилье. Правда, не всем

Славянск провел торги на ремонт двух общежитий

«Плата за дождь» позволит избежать повышения тарифов

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В Славянске стало двумя матерями-героинями больше

«Родничок» поздравил славянцев с новогодними праздниками

В Буче и Харькове мэр Славянска изучал парковое хозяйство

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Микроавтобус попал в аварию

Краматорские малолетние беглецы успели добраться до Андреевки

Гирлянда стала причиной пожара

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Снести дерево стало дороже

«Человек в беде» финансирует создание рабочих мест для переселенцев

Мэр Славянска: «Пришли «проверяющие» - вызывайте полицию»

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Махнули, глядя

Под градусом

Что в вымени его тебе?

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

20 января 2017

Мэрия купит квартиры семьям, потерявшим жилье. Правда, не всем

Славянск провел торги на ремонт двух общежитий

Микроавтобус попал в аварию

Краматорские малолетние беглецы успели добраться до Андреевки

19 января 2017

«Плата за дождь» позволит избежать повышения тарифов

В Славянске стало двумя матерями-героинями больше

«Родничок» поздравил славянцев с новогодними праздниками

В Буче и Харькове мэр Славянска изучал парковое хозяйство

Киевские и львовские студенты показали славянцам вертеп

Гирлянда стала причиной пожара

Славянскому музею подарили оборудование на 300 тысяч гривен

В Славянске разработали долгосрочную программу соцзащиты участников АТО

По Торской продолжают курсировать грузовики

Махнули, глядя

18 января 2017

Полиция задержала воров, ограбивших 17 квартир

Бешеная собака укусила сотрудницу «Славгорводоканала»

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top