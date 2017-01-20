«Севилья» прервала беспроигрышную серию «Реала»

|18 января 2017
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В центральном поединке 18 тура чемпионата Испании по футболу прервалась 40-матчевая беспроигрышная серия мадридского «Реала» во всех турнирах: Королевский клуб на последних минутах гостевой встречи с «Севильей» упустил не только победу, но даже и ничью.
Криштиану Роналду ударом с 11-метровой отметки вывел «Реал» вперед на 67-й минуте игры. Однако за пять минут до конца основного времени случился автогол центрбека Серхио Рамоса. Кстати, воспитанника «Севильи», который выступает за мадридский клуб с 2005 года. На этом неприятности для подопечных Зинедина Зидана не закончились. На второй компенсированной арбитром минуте Стеван Йоветич в быстрой контратаке «Севильи» решился на удар с 18-ти метров, который оказался результативным. Фантастическая развязка матча и конец беспроигрышной серии «галактикос», насчитывавшей 40 игр. Последний раз «сливочные» проигрывали в апреле 2016 года в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» (0:2). С тех пор «Реал» одержал 30 побед и десять раз сыграл вничью.
Лидеру «Барселоны» Лионелю Месси удалось повторить достижение форварда «Реала» Рауля. Отличившись голом в поединке против «Лас Пальмаса», Месси, как и Рауль забивал 35 командам Ла Лиги. Стоит добавить, что Артем Кравец помог «Гранаде» уйти от поражения во встрече с «Осасуной». И это 5-й забитый мяч украинского форварда в сезоне.
Испания, 18-й тур
«Севилья» - «Реал»М – 2:1
«Барселона» - «Лас-Пальмас» - 5:0
«Атлетико» - «Бетис» - 1:0
«Сельта» - «Алавес» - 1:0
«Малага» - «Реал С» - 0:2
Положение лидеров: 1. «Реал»М – 40. 2. «Севилья» - 39. 3. «Барселона» - 38. 4. «Атлетико» - 34.
Англия, 21-й тур
«Лестер» - «Челси» - 0:3
«Эвертон» - «МанСити» - 4:0
«МЮ» - «Ливерпуль» - 1:1
«Суонси» - «Арсенал» - 0:4
«Тоттенхэм» - «Вест Бромвич» - 4:0
Положение лидеров: 1. «Челси» - 52. 2. «Тоттенхэм» - 45. 3. «Ливерпуль» - 45. 4. «Арсенал» - 44.
Италия, 20-й тур
«Фиорентина» - «Ювентус» - 2:1
«Торино» - «Милан» - 2:2
«Удинезе» - «Рома» - 0:1
«Лацио» - «Аталанта» - 2:1
«Наполи» - «Пескара» - 3:1
Положение лидеров: 1. «Ювентус» - 45. 2. «Рома» - 44. 3. «Наполи» - 41. 4. «Лацио» - 40.
Франция, 20-й тур
«Марсель» - «Монако» - 1:4
«Ницца» - «Мец» - 0:0
«Ренн» - «ПСЖ» - 0:1
«Кан» - «Лион» - 3:2
«Лилль» - «Сент Этьен» - 1:1
Положение лидеров: 1. «Монако» - 45. 2. «Ницца» - 45. 3. «ПСЖ» - 42. 4. «Лион» - 34.
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В центральном поединке 18 тура чемпионата Испании по футболу прервалась 40-матчевая беспроигрышная серия мадридского «Реала» во всех турнирах: Королевский клуб на последних минутах гостевой встречи с «Севильей» упустил не только победу, но даже и ничью.