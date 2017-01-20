«Севилья» прервала беспроигрышную серию «Реала»

В центральном поединке 18 тура чемпионата Испании по футболу прервалась 40-матчевая беспроигрышная серия мадридского «Реала» во всех турнирах: Королевский клуб на последних минутах гостевой встречи с «Севильей» упустил не только победу, но даже и ничью.

Криштиану Роналду ударом с 11-метровой отметки вывел «Реал» вперед на 67-й минуте игры. Однако за пять минут до конца основного времени случился автогол центрбека Серхио Рамоса. Кстати, воспитанника «Севильи», который выступает за мадридский клуб с 2005 года. На этом неприятности для подопечных Зинедина Зидана не закончились. На второй компенсированной арбитром минуте Стеван Йоветич в быстрой контратаке «Севильи» решился на удар с 18-ти метров, который оказался результативным. Фантастическая развязка матча и конец беспроигрышной серии «галактикос», насчитывавшей 40 игр. Последний раз «сливочные» проигрывали в апреле 2016 года в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» (0:2). С тех пор «Реал» одержал 30 побед и десять раз сыграл вничью.

Лидеру «Барселоны» Лионелю Месси удалось повторить достижение форварда «Реала» Рауля. Отличившись голом в поединке против «Лас Пальмаса», Месси, как и Рауль забивал 35 командам Ла Лиги. Стоит добавить, что Артем Кравец помог «Гранаде» уйти от поражения во встрече с «Осасуной». И это 5-й забитый мяч украинского форварда в сезоне.

Испания, 18-й тур

«Севилья» - «Реал»М – 2:1

«Барселона» - «Лас-Пальмас» - 5:0

«Атлетико» - «Бетис» - 1:0

«Сельта» - «Алавес» - 1:0

«Малага» - «Реал С» - 0:2

Положение лидеров : 1. «Реал»М – 40. 2. «Севилья» - 39. 3. «Барселона» - 38. 4. «Атлетико» - 34.

Англия, 21-й тур

«Лестер» - «Челси» - 0:3

«Эвертон» - «МанСити» - 4:0

«МЮ» - «Ливерпуль» - 1:1

«Суонси» - «Арсенал» - 0:4

«Тоттенхэм» - «Вест Бромвич» - 4:0

Положение лидеров : 1. «Челси» - 52. 2. «Тоттенхэм» - 45. 3. «Ливерпуль» - 45. 4. «Арсенал» - 44.

Италия, 20-й тур

«Фиорентина» - «Ювентус» - 2:1

«Торино» - «Милан» - 2:2

«Удинезе» - «Рома» - 0:1

«Лацио» - «Аталанта» - 2:1

«Наполи» - «Пескара» - 3:1

Положение лидеров : 1. «Ювентус» - 45. 2. «Рома» - 44. 3. «Наполи» - 41. 4. «Лацио» - 40.

Франция, 20-й тур

«Марсель» - «Монако» - 1:4

«Ницца» - «Мец» - 0:0

«Ренн» - «ПСЖ» - 0:1

«Кан» - «Лион» - 3:2

«Лилль» - «Сент Этьен» - 1:1