«Шахтер» и «Динамо» побеждают в Испании

|25 января 2017
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В середине января начали подготовку ко второй половине сезона футболисты «Шахтера» и «Динамо». Оба гранда национального чемпионата выбрали Испанию местом проведения первого учебно-тренировочного сбора.
«Горняки» находились в Ла-Манге (юго-восток Испании) с 14 по 22 января. Практически каждый день у футболистов «Шахтера» были две тренировки в день. 22-го числа подопечные Паулу Фонсеки провели в Испании единственный контрольный поединок, который выиграли со счетом 2:0 (Зубков, 55, Дентиньо, 89) у польской «Краковии». Воскресным вечером 22 января «горняки» вернулись в Украину и получили два дня выходных. А 25-го числа «Шахтер» взял курс на Португалию, где пройдет второй зимний сбор донецкой команды.
«Динамо» в эти дни продолжает находиться в Испании, а именно в курортном городе Марбелья. У подопечных Сергея Реброва в активе уже два проведенных спарринга в новом году. Оба матча футболисты киевского клуба выиграли. Сначала «Динамо» со счетом 3:1 (Беседин, Гармаш, Морозюк) переиграли «Санкт-Паули» (Германия), а затем справились с «Тяньцзынь Теда» (Китай) – 3:0 (Гармаш, Ярмоленко, Громов). 25 января по плану у динамовцев очередной поединок. Соперником киевского клуба будет австрийский «Лиферинг».
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В середине января начали подготовку ко второй половине сезона футболисты «Шахтера» и «Динамо». Оба гранда национального чемпионата выбрали Испанию местом проведения первого учебно-тренировочного сбора.