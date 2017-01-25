Уэйн Руни вошел в историю «Манчестер Юнайтед»

|25 января 2017
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Гостевой матч 22 тура чемпионата Англии по футболу против «Сток Сити» стал историческим для «Манчестер Юнайтед». Форвард «манкунианцев» Уэйн Руни забил гол в ворота «гончаров» и стал лучшим бомбардиром клуба.
Теперь на счету 31-летнего Руни, который выступает за «МЮ» с 2004 года, 250 забитых голов. Уэйн превзошел достижение легендарного Бобби Чарльтона, у которого 249 результативных ударов в составе «Манчестер Юнайтед». Надо отметить, что юбилейно-исторический гол Руни, забитый выстрелом со штрафного в компенсированное арбитром время, лишь спас «Красных дьяволов» от поражения в игре со «Сток Сити» (1:1).
Центральный поединок 22 тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» завершился боевой ничьей, причем гости по ходу матча «горели» - 0:2, но в итоге сумели спасти ситуацию. «Ливерпуль» неожиданно в родных стенах уступил «Суонси», а «Арсенал», благодаря сомнительному пенальти, на 7-й компенсированной минуте вырвал победу в домашней встрече с «Бернли». Между тем лидер чемпионата «Челси» уверенно разобрался с «Халл Сити» и спокойно себя чувствует на вершине турнирной таблицы.
Англия, 22-й тур
«Сток Сити» - «МЮ» - 1:1
«Ливерпуль» - «Суонси» - 2:3
«Арсенал» - «Бернли» - 2:1
«МанСити» - «Тоттенхэм» - 2:2
«Челси» - Халл Сити» - 2:0
Положение лидеров: 1. «Челси» - 55. 2. «Арсенал» - 47. 3. «Тоттенхэм» - 46. 4. «Ливерпуль» - 45.
Испания, 19-й тур
«Реал»М – «Малага» - 2:1
«Эйбар» - «Барселона» - 0:4
«Реал»С – «Сельта» - 1:0
«Атлетик» - «Атлетико» - 2:2
«Осасуна» - «Севилья» - 3:4
Положение лидеров: 1. «Реал»М – 43. 2. «Севилья» - 42. «Барселона» - 41. 4. «Реал»С - 35.
Италия, 21-й тур
«Ювентус» - «Лацио» - 2:0
«Милан» - «Наполи» - 1:2
«Рома» - «Кальяри» - 1:0
«Палермо» - «Интер» - 0:1
«Кьево» - «Фиорентина» - 0:3
Положение лидеров: 1. «Ювентус» -48. 2. «Рома» - 47. 3. «Наполи» - 44. 4. «Лацио» - 40.
Германия, 17-й тур
«Фрайбург» - «Бавария» - 1:2
«Вердер» - «Боруссия»Д – 1:2
«Лейпциг» - «Айнтрахт» - 3:0
«Аугсбург» - «Хоффенхайм» - 0:2
«Байер» - «Герта» - 1:0
Положение лидеров: 1. «Бавария» - 42. 2. «Лейпциг» - 39. 3. «Хоффенхайм» - 31. 4. «Боруссия»Д – 30.
Франция, 21-й тур
«Монако» - «Лорьян» - 4:0
«Бастия» - «Ницца» - 1:1
«Нант» - «ПСЖ» - 0:2
«Лион» - «Марсель» - 3:1
«Бордо» - «Тулуза» - 1:1
Положение лидеров: 1. «Монако» - 48. 2. «Ницца» - 46. 3. «ПСЖ» - 45. 4. «Лион» - 37.
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Гостевой матч 22 тура чемпионата Англии по футболу против «Сток Сити» стал историческим для «Манчестер Юнайтед». Форвард «манкунианцев» Уэйн Руни забил гол в ворота «гончаров» и стал лучшим бомбардиром клуба.