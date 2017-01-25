Уэйн Руни вошел в историю «Манчестер Юнайтед»

Гостевой матч 22 тура чемпионата Англии по футболу против «Сток Сити» стал историческим для «Манчестер Юнайтед». Форвард «манкунианцев» Уэйн Руни забил гол в ворота «гончаров» и стал лучшим бомбардиром клуба.

Теперь на счету 31-летнего Руни, который выступает за «МЮ» с 2004 года, 250 забитых голов. Уэйн превзошел достижение легендарного Бобби Чарльтона, у которого 249 результативных ударов в составе «Манчестер Юнайтед». Надо отметить, что юбилейно-исторический гол Руни, забитый выстрелом со штрафного в компенсированное арбитром время, лишь спас «Красных дьяволов» от поражения в игре со «Сток Сити» (1:1).

Центральный поединок 22 тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» завершился боевой ничьей, причем гости по ходу матча «горели» - 0:2, но в итоге сумели спасти ситуацию. «Ливерпуль» неожиданно в родных стенах уступил «Суонси», а «Арсенал», благодаря сомнительному пенальти, на 7-й компенсированной минуте вырвал победу в домашней встрече с «Бернли». Между тем лидер чемпионата «Челси» уверенно разобрался с «Халл Сити» и спокойно себя чувствует на вершине турнирной таблицы.

Англия, 22-й тур

«Сток Сити» - «МЮ» - 1:1

«Ливерпуль» - «Суонси» - 2:3

«Арсенал» - «Бернли» - 2:1

«МанСити» - «Тоттенхэм» - 2:2

«Челси» - Халл Сити» - 2:0

Положение лидеров: 1. «Челси» - 55. 2. «Арсенал» - 47. 3. «Тоттенхэм» - 46. 4. «Ливерпуль» - 45.

Испания, 19-й тур

«Реал»М – «Малага» - 2:1

«Эйбар» - «Барселона» - 0:4

«Реал»С – «Сельта» - 1:0

«Атлетик» - «Атлетико» - 2:2

«Осасуна» - «Севилья» - 3:4

Положение лидеров: 1. «Реал»М – 43. 2. «Севилья» - 42. «Барселона» - 41. 4. «Реал»С - 35.

Италия, 21-й тур

«Ювентус» - «Лацио» - 2:0

«Милан» - «Наполи» - 1:2

«Рома» - «Кальяри» - 1:0

«Палермо» - «Интер» - 0:1

«Кьево» - «Фиорентина» - 0:3

Положение лидеров: 1. «Ювентус» -48. 2. «Рома» - 47. 3. «Наполи» - 44. 4. «Лацио» - 40.

Германия, 17-й тур

«Фрайбург» - «Бавария» - 1:2

«Вердер» - «Боруссия»Д – 1:2

«Лейпциг» - «Айнтрахт» - 3:0

«Аугсбург» - «Хоффенхайм» - 0:2

«Байер» - «Герта» - 1:0

Положение лидеров: 1. «Бавария» - 42. 2. «Лейпциг» - 39. 3. «Хоффенхайм» - 31. 4. «Боруссия»Д – 30.

Франция, 21-й тур

«Монако» - «Лорьян» - 4:0

«Бастия» - «Ницца» - 1:1

«Нант» - «ПСЖ» - 0:2

«Лион» - «Марсель» - 3:1

«Бордо» - «Тулуза» - 1:1