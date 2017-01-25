Одиннадцать наград славянских самбистов и семь мест в сборной области

В субботу, 21 января, в Краматорске состоялся чемпионат Донецкой области по спортивному самбо (FIAS), на котором успешно выступили воспитанники славянской федерации самбо.

В их активе 11 медалей. Обладателями наград высшей пробы стали Владислав Шульга (62 кг, ДГПУ), Владислав Орловский (68 кг, ДГПУ), Андрей Чичин (87 кг, СКТИ), Алина Романенко (+75 кг, ООШ №4), Александр Соколов (56 кг), Елена Тушева (60 кг, ООШ Святогорск), Кристина Зубкова (52 кг, ООШ Святогорск). «Серебро» завоевал Данил Верцанов (62 кг, пед. лицей), «бронзу» - Данил Пацура (87 кг), Никита Сунцов (81 кг) и Константин Болюх (56 кг).

Победители соревнований – Шульга, Орловский, Чичин, Романенко, Соколов, Тушева и Зубкова – вошли в состав сборной Донецкой области и теперь будут принимать участие в национальном чемпионате, который запланирован на 2-5 февраля в Одессе.

Стоит добавить, что на областном чемпионате приняли участие более 70 самбистов из пяти городов – Краматорска, Славянска, Бахмута, Покровска и Мирнограда.

Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям Сергей Богуш, Кирилл Белецкий, Валерий Дейниченко, Андрей Филатов и Игорь Чечинов.