Одиннадцать наград славянских самбистов и семь мест в сборной области

|25 января 2017
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В субботу, 21 января, в Краматорске состоялся чемпионат Донецкой области по спортивному самбо (FIAS), на котором успешно выступили воспитанники славянской федерации самбо.
В их активе 11 медалей. Обладателями наград высшей пробы стали Владислав Шульга (62 кг, ДГПУ), Владислав Орловский (68 кг, ДГПУ), Андрей Чичин (87 кг, СКТИ), Алина Романенко (+75 кг, ООШ №4), Александр Соколов (56 кг), Елена Тушева (60 кг, ООШ Святогорск), Кристина Зубкова (52 кг, ООШ Святогорск). «Серебро» завоевал Данил Верцанов (62 кг, пед. лицей), «бронзу» - Данил Пацура (87 кг), Никита Сунцов (81 кг) и Константин Болюх (56 кг).
Победители соревнований – Шульга, Орловский, Чичин, Романенко, Соколов, Тушева и Зубкова – вошли в состав сборной Донецкой области и теперь будут принимать участие в национальном чемпионате, который запланирован на 2-5 февраля в Одессе.
Стоит добавить, что на областном чемпионате приняли участие более 70 самбистов из пяти городов – Краматорска, Славянска, Бахмута, Покровска и Мирнограда.
Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям Сергей Богуш, Кирилл Белецкий, Валерий Дейниченко, Андрей Филатов и Игорь Чечинов.
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В субботу, 21 января, в Краматорске состоялся чемпионат Донецкой области по спортивному самбо (FIAS), на котором успешно выступили воспитанники славянской федерации самбо.