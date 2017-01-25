«Сапфир-1» по-прежнему выступает без потерь

Близится к завершению первый этап чемпионата Донецкой области по футзалу. Командам осталось провести один игровой тур, после чего произойдет их разделение на две «шестерки».

После матчей 10 тура, которые состоялись в минувший уик-энд - 21-22 января, «Сапфир-1» сохранил ноль в графе поражений. Для этого подопечным Сергея Федоренко не пришлось прикладывать никаких усилий. Краматорское дерби «Сапфир-1» - «Форум Авто» не состоялось по причине неявки гостей на поединок.

21 января в спортивном комплексе ДГПУ состоялись две встречи 10 тура. Сначала воспитанники ДЮСШ «Славхлеба» принимали одного из лидеров соревнований – «Конкорд» из Дружковки. В первой половине игры подопечные Порублева и Маркевича оказывали достойное сопротивление «Конкорду», хоть и уступили в счете – 2:4. Второй тайм начался с быстрого гола ДЮСШ «Славхлеб» и счет в матче стал 3:4. Но затем полный контроль над игрой в свои руки взяла команда из Дружковки. «Конкорд» забил семь безответных мячей и одержал уверенную победу со счетом 10:3.

Сразу же после этого поединка на игровой площадке ДГПУ в еще одном дерби тура – славянском – сошлись «ДГПУ» и «Фемида-ДОАС». «ДГПУ» не оставил шансов аутсайдеру чемпионата – 16:3.

В самой напряженной встрече 10 тура лиманский «Локомотив» с минимальным счетом переиграл «Коксохимик» из Авдеевки – 4:3.

Результаты 10 тура

«Коксохимик»– «Локомотив» - 3:4

ДЮСШ «Славхлеб» - «Конкорд» 3:10

«ДГПУ» – «Фемида-ДОАС» - 16:3

«Элита» - «Сапфир-2» - 4:3

«Уголек» – ФСК «Лиман» - 14:4

«Сапфир-1»- «Форум Авто» - 3:0

Пропущенные матчи 8 тура

«Коксохимик» - «Фемида-ДОАС» - 14:3

«ДГПУ» - «Форум Авто» - 11:9.