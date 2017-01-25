«Сапфир-1» по-прежнему выступает без потерь

|25 января 2017
|Просмотров: 22
|
Близится к завершению первый этап чемпионата Донецкой области по футзалу. Командам осталось провести один игровой тур, после чего произойдет их разделение на две «шестерки».
После матчей 10 тура, которые состоялись в минувший уик-энд - 21-22 января, «Сапфир-1» сохранил ноль в графе поражений. Для этого подопечным Сергея Федоренко не пришлось прикладывать никаких усилий. Краматорское дерби «Сапфир-1» - «Форум Авто» не состоялось по причине неявки гостей на поединок.
21 января в спортивном комплексе ДГПУ состоялись две встречи 10 тура. Сначала воспитанники ДЮСШ «Славхлеба» принимали одного из лидеров соревнований – «Конкорд» из Дружковки. В первой половине игры подопечные Порублева и Маркевича оказывали достойное сопротивление «Конкорду», хоть и уступили в счете – 2:4. Второй тайм начался с быстрого гола ДЮСШ «Славхлеб» и счет в матче стал 3:4. Но затем полный контроль над игрой в свои руки взяла команда из Дружковки. «Конкорд» забил семь безответных мячей и одержал уверенную победу со счетом 10:3.
Сразу же после этого поединка на игровой площадке ДГПУ в еще одном дерби тура – славянском – сошлись «ДГПУ» и «Фемида-ДОАС». «ДГПУ» не оставил шансов аутсайдеру чемпионата – 16:3.
В самой напряженной встрече 10 тура лиманский «Локомотив» с минимальным счетом переиграл «Коксохимик» из Авдеевки – 4:3.
Результаты 10 тура
«Коксохимик»– «Локомотив» - 3:4
ДЮСШ «Славхлеб» - «Конкорд» 3:10
«ДГПУ» – «Фемида-ДОАС» - 16:3
«Элита» - «Сапфир-2» - 4:3
«Уголек» – ФСК «Лиман» - 14:4
«Сапфир-1»- «Форум Авто» - 3:0
Пропущенные матчи 8 тура
«Коксохимик» - «Фемида-ДОАС» - 14:3
«ДГПУ» - «Форум Авто» - 11:9.
— 25 января 2017 —
В субботу, 21 января, в Краматорске состоялся чемпионат Донецкой области по спортивному самбо (FIAS), на котором успешно выступили воспитанники славянской федерации самбо.
— 25 января 2017 —
Гостевой матч 22 тура чемпионата Англии по футболу против «Сток Сити» стал историческим для «Манчестер Юнайтед». Форвард «манкунианцев» Уэйн Руни забил гол в ворота «гончаров» и стал лучшим бомбардиром клуба.
— 25 января 2017 —
В середине января начали подготовку ко второй половине сезона футболисты «Шахтера» и «Динамо». Оба гранда национального чемпионата выбрали Испанию местом проведения первого учебно-тренировочного сбора.
— 18 января 2017 —
В понедельник, 16 января, в Мельбурне стартовал первый в нынешнем сезоне турнир серии Большого шлема – открытый чемпионат Австралии по теннису.
Приветствую, гость! Вход
25 января 2017
«Сапфир-1» по-прежнему выступает без потерь
Одиннадцать наград славянских самбистов и семь мест в сборной области
Уэйн Руни вошел в историю «Манчестер Юнайтед»
«Шахтер» и «Динамо» побеждают в Испании
24 января 2017
Мэр против факельных шествий: борьба объявлена
Владимир Котов - заслуженный работник культуры Украины
Об успешном прохождении ВНО нужно задуматься гораздо раньше 11-го класса
На фильтровальной освятили воду
Инвестиционные риски на рынке Форекс
День соборности в Славянске: концерт и факельное шествие
Капремонт фильтровальной закончен, но новый потенциал еще не используется
20 января 2017
Мэрия купит квартиры семьям, потерявшим жилье. Правда, не всем
Славянск провел торги на ремонт двух общежитий
Краматорские малолетние беглецы успели добраться до Андреевки
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье ««Сапфир-1» по-прежнему выступает без потерь»
Близится к завершению первый этап чемпионата Донецкой области по футзалу. Командам осталось провести один игровой тур, после чего произойдет их разделение на две «шестерки».