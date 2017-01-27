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Australian Open: без украинцев и первых ракеток мира

Алексей Журавлев
25 января 2017 Просмотров: 188 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Настоящим открытием чемпионата Австралии стала 34-летняя Мирьяна Лючич-Барони, занимающая 79-е место в рейтинге WTA. Хорватская теннисистка пробилась в полуфинал турнира, в котором сыграет с Сереной Уильямс.

На открытом чемпионате Австралии по теннису настала пора решающих матчей. В одиночных разрядах, как у мужчин, так и женщин, определились все участники полуфиналов.

Начнем с того, что уже после матчей 1/8 финала сошли с дистанции обе первые ракетки планеты. Энди Маррей (Великобритания) уступил Михаилу Звереву, который сейчас представляет Германию. Ангелик Кербер (Германия) проиграла поединок Коко Вандевеге из США. Также стоит отметить, что Australian Open довольно быстро остался без представителей Украины. Александр Долгополов во втором круге зачехлил ракетку, уступив Гаэлю Монфису (Франция). Элина Свитолина в поединке третьего круга в трех сетах потерпела поражение от россиянки Анастасии Павлюченковой.

За выход в финал у мужчин путевки будут разыграны в противостояниях Федерер (Швейцария) – Вавринка (Швейцария) и Димитров (Болгария) – Надаль (Испания). У женщин полуфинальные пары выглядят следующим образом: Вандевеге (США) – В. Уильямс (США) и Лючич-Барони (Хорватия) – С. Уильямс (США). 

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Комментарии к статье «Australian Open: без украинцев и первых ракеток мира»

На открытом чемпионате Австралии по теннису настала пора решающих матчей. В одиночных разрядах, как у мужчин, так и женщин, определились все участники полуфиналов.

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