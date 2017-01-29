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Достижения Костюк, Федерера и младшей-Уильямс на кортах Мельбурна

Алексей Журавлев
29 января 2017 Просмотров: 216 Нравится: 2 | Не нравится: 0  
  • Марта Костюк.
  • Роже Федерер (справа) и Рафаэль Надаль.
  • Серена (справа) и Венус Уильямс.

Очередные победы на турнирах серии Большого шлема одержали иконы мирового тенниса 35-летние Роже Федерер и Серена Уильямс. В минувший уик-энд им покорился Открытый чемпионат Австралии.

Главная новость для украинцев из Мельбурна – это триумф Марты Костюк на юниорском турнире. 14-летняя украинская теннисистка неожиданно для многих добралась до финала, в котором 28 января сломила сопротивление первой ракетки юниорского чемпионата 17-летней Ребеки Масаровой из Швейцарии в трех сетах – 7:5, 1:6, 6:4.

Костюк стала самой юной из представителей Украины, которой удалось завоевать титул на «юношеском шлеме»:  Андрею Медведеву было 16 лет, когда он выиграл Ролан Гаррос (1991), Катерине Бондаренко было 17, когда она победила на Уимблдоне (2004) и Элине Свитолиной было 15, когда она одержала победу на Ролан Гаррос (2010).

Стоит добавить, что Костюк после финального поединка с победой поздравил сам Роже Федерер. На память Марта также сделала совместное фото с живой легендой тенниса.

А 29 января принимать поздравления пришлось уже Федереру. 35-летний швейцарский теннисист выиграл финал мужского одиночного разряда. В финале он в пяти сетах (6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3) доказал свое превосходство над Рафаэлем Надалем.

Роже стал первым за 35 лет победителем турнира «Большого шлема», который на пути к титулу обыграл четырех соперников из топ-10: Томаша Бердыха (Чехия), Кеи Нисикори (Япония), Стэна Вавринку (Швейцария) и Рафаэля Надаля (Испания). При этом в Мельбурне Федерер имел только 17-й номер в рейтинге. Также швейцарский теннисист стал самым возрастным победителем турнира «Большого шлема» за последние 45 лет. Федерер выиграл свой 18-й титул в 35 лет. При этом стоит напомнить, что до мельбурнского триумфа Роже последний раз побеждал на турнирах «Большого шлема» на Уимблдоне-2012.

Финальный матч одиночного разряда у женщин получился семейным. За главный трофей турнира боролись сестры Уильямс – Серена  и Венус.  Спортивное мастерство младшей Уильямс - Серены - оказалось выше. Она победила в двух сетах (6:4, 6:4) и стала рекордсменкой по количеству титулов (23) «Большого шлема» открытой эры (с 1968 года), превзойдя достижение Штеффи Граф (Германия) - 22.

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Очередные победы на турнирах серии Большого шлема одержали иконы мирового тенниса 35-летние Роже Федерер и Серена Уильямс. В минувший уик-энд им покорился Открытый чемпионат Австралии.

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