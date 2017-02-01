История «Шахтера» на 528 страницах с 1000 фотографиями

|31 января 2017
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Алексей и Андрей Бабешко презентовали новую книгу «Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк). Официальная история. 1936–2016», которая посвящена истории «горняков».
Яркий том весом 4 кг, иллюстрированный тысячей фотографий разных эпох, на 528 страницах рассказывает о том, как за 80 лет «Шахтер» из провинциальной команды стал лидером украинского футбола и грозной силой на европейской арене.
Выпуск нынешней книги приурочен к 80-летию донецкого клуба. «Это третье издание, и его принципиальным отличием от предыдущих является то, что отдельно представлены 100 лучших футболистов по количеству матчей за «Шахтер», - сказал на презентации книги ее соавтор Андрей Бабешко. - Идет речь о лучших бомбардирах команды и впервые представлен список всех тренеров «горняков». В книге можно найти информацию обо всех этапах развития клуба: с первых дней основания и до последнего сезона.
Список топ-100 футболистов «Шахтера» возглавляет рекордсмен по количеству матчей Дарио Срна, который выступает за донецкий клуб с середины 2003 года. Сам капитан не упустил возможности посетить презентацию книги. Также на мероприятии присутствовали другие легенды «Шахтера» разных лет: Валерий Рудаков, Игорь Леонов, Геннадий Зубов и один из лучших бомбардиров в истории «оранжево-черных» Андрей Воробей.
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Алексей и Андрей Бабешко презентовали новую книгу «Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк). Официальная история. 1936–2016», которая посвящена истории «горняков».