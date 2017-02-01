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Фотофакт

Не только когда, но и как

Команда «ДГПУ» выступит в финальной части чемпионата

Алексей Журавлев
31 января 2017 Просмотров: 143 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Первая часть чемпионата Донецкой области по футзалу позади. Определилась первая шестерка команд, которая продолжит борьбу за медали турнира.

В 11-м туре решалась судьба последней путевки в финальную часть в заочном споре команд «Форум-Авто» (Краматорск) и «ДГПУ».  28 января «Форум-Авто» с разницей в один мяч уступил «Угольку» и распрощался с надеждами на 6-е место в турнирной таблице. На следующий день, 29-го числа, даже гостевое поражение в Дружковке от «Конкорда» не помешало игрокам «ДГПУ» остаться в числе шести лучших клубов чемпионата. В дерби двух «Сапфиров» сильнее был первый состав команды, который прошел всю турнирную дистанцию без очковых потерь.

31 января состоялась жеребьевка финальной части соревнований. Решено, что все матчи будут проходить в спортивном комплексе ДГПУ в один круг. По регламенту чемпионата очки команд, набранные в первой части розыгрыша в играх между собой (1-6 места), остаются.

Результаты 11 тура

«Фемида-ДОАС» –  «Элита» - 5:7

«Локомотив» - «ДЮСШ»  +:-  

«Форум-Авто» - «Уголек» - 4:5

«Конкорд» –  «ДГПУ» - 7:6

«Сапфир-2» - «Сапфир-1» - 8:9

ФСК «Лиман» - «Коксохимик» +:-

Команды «ДЮСШ «Славхлеб» и «Коксохимик» потерпели технические поражения.

Финальная часть, анонс 1 тура

4-5 февраля

«ДГПУ» (Славянск)  - «Сапфир-1» (Краматорск)

«Конкорд» (Дружковка) - «Уголек» (Белозерское)

«Сапфир-2» (Краматорск) - «Локомотив» (Лиман)

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Комментарии к статье «Команда «ДГПУ» выступит в финальной части чемпионата»

Первая часть чемпионата Донецкой области по футзалу позади. Определилась первая шестерка команд, которая продолжит борьбу за медали турнира.

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