Команда «ДГПУ» выступит в финальной части чемпионата

|31 января 2017
|Просмотров: 143
|
Первая часть чемпионата Донецкой области по футзалу позади. Определилась первая шестерка команд, которая продолжит борьбу за медали турнира.
В 11-м туре решалась судьба последней путевки в финальную часть в заочном споре команд «Форум-Авто» (Краматорск) и «ДГПУ». 28 января «Форум-Авто» с разницей в один мяч уступил «Угольку» и распрощался с надеждами на 6-е место в турнирной таблице. На следующий день, 29-го числа, даже гостевое поражение в Дружковке от «Конкорда» не помешало игрокам «ДГПУ» остаться в числе шести лучших клубов чемпионата. В дерби двух «Сапфиров» сильнее был первый состав команды, который прошел всю турнирную дистанцию без очковых потерь.
31 января состоялась жеребьевка финальной части соревнований. Решено, что все матчи будут проходить в спортивном комплексе ДГПУ в один круг. По регламенту чемпионата очки команд, набранные в первой части розыгрыша в играх между собой (1-6 места), остаются.
Результаты 11 тура
«Фемида-ДОАС» – «Элита» - 5:7
«Локомотив» - «ДЮСШ» +:-
«Форум-Авто» - «Уголек» - 4:5
«Конкорд» – «ДГПУ» - 7:6
«Сапфир-2» - «Сапфир-1» - 8:9
ФСК «Лиман» - «Коксохимик» +:-
Команды «ДЮСШ «Славхлеб» и «Коксохимик» потерпели технические поражения.
Финальная часть, анонс 1 тура
4-5 февраля
«ДГПУ» (Славянск) - «Сапфир-1» (Краматорск)
«Конкорд» (Дружковка) - «Уголек» (Белозерское)
«Сапфир-2» (Краматорск) - «Локомотив» (Лиман)
1 февраля 2017
• В Святогорск прибыли первые эвакуированные из Авдеевки
• Ремонта общежитий не будет. Надеемся, пока
• Когда в Славянске откроется новый отдел для переселенцев
• Карантин из-за чумы свиней продолжается
• Как получить субсидию на твердое топливо
• В центре Славянска открылся временный пункт обогрева
• Выбор унитаза по важным критериям
• Школьница повесилась возле могилы матери
• Казнить нельзя помиловать: дело Нели Штепы передадут другому суду
• «Слов'янська січ» требует отменить решение горсовета по событиям 9 мая
31 января 2017
• Команда «ДГПУ» выступит в финальной части чемпионата
• «Серебро» Владимира Прыткова на турнире по греко-римской борьбе
• История «Шахтера» на 528 страницах с 1000 фотографиями
• Юлия Джима завоевала полный комплект наград
• В Славянске ожидается повышение тарифов на проезд
— 31 января 2017 —
27-29 января в Конотопе (Сумская область) в физкультурно-оздоровительном комплексе местной ДЮСШ состоялся Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе, посвященный выдающимся борцам города.
— 31 января 2017 —
Алексей и Андрей Бабешко презентовали новую книгу «Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк). Официальная история. 1936–2016», которая посвящена истории «горняков».
— 31 января 2017 —
С 25 по 29 января в польском городке Душники-Здруй проходил открытый чемпионат Европы по биатлону, на котором четыре награды завоевали представители Украины.
— 29 января 2017 —
Очередные победы на турнирах серии Большого шлема одержали иконы мирового тенниса 35-летние Роже Федерер и Серена Уильямс. В минувший уик-энд им покорился Открытый чемпионат Австралии.
Приветствую, гость! Вход
1 февраля 2017
• В Святогорск прибыли первые эвакуированные из Авдеевки
• Ремонта общежитий не будет. Надеемся, пока
• Когда в Славянске откроется новый отдел для переселенцев
• Карантин из-за чумы свиней продолжается
• Как получить субсидию на твердое топливо
• В центре Славянска открылся временный пункт обогрева
• Выбор унитаза по важным критериям
• Школьница повесилась возле могилы матери
• Казнить нельзя помиловать: дело Нели Штепы передадут другому суду
• «Слов'янська січ» требует отменить решение горсовета по событиям 9 мая
31 января 2017
• Команда «ДГПУ» выступит в финальной части чемпионата
• «Серебро» Владимира Прыткова на турнире по греко-римской борьбе
• История «Шахтера» на 528 страницах с 1000 фотографиями
• Юлия Джима завоевала полный комплект наград
• В Славянске ожидается повышение тарифов на проезд
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Команда «ДГПУ» выступит в финальной части чемпионата»
Первая часть чемпионата Донецкой области по футзалу позади. Определилась первая шестерка команд, которая продолжит борьбу за медали турнира.