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Славянские кикбоксеры привезли из Южной Пальмиры 15 наград

Алексей Журавлев
6 февраля 2017 Просмотров: 113 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

2-5 февраля в Одессе проходили престижные соревнования по кикбоксингу – Кубок Украины среди взрослых по версии WAKO и Всеукраинский турнир среди юношей и юниоров «Киммерия».

В Южной Пальмире Славянск представляли спортсмены бойцовского клуба «Триада» (тренер Андрей Безуглый) и федерации бокса и кикбоксинга Славянска (тренер Владимир Рюмин). Всего же в Одессе в соревнованиях приняли участие более 450 кикбоксеров из Украины (14 областей страны) и Молдовы. 

Кубок Украины

1-е место – Ярослав Ефимцев (91 кг, фулл-контакт, ФБиК);

2-е место – Божена Мальцева (65 кг, фулл-контакт, К-1, ДГПУ), Алексей Пучков (71 кг, К-1), Егор Столяренко (79 кг, кик-лайт, все – «Триада»);

3-е место – Сергей Богович (91 кг, фулл-контакт), Владислав Несмиянов (75 кг, К-1, оба – «Триада»), Сергей Богданов (71 кг, фулл-контакт, ФБиК).

Турнир «Киммерия»

1-е место – Данил Верцанов (60 кг, лоу-кик, пед. лицей, «Триада»);

2-е место – Владимир Алексейцев (69 кг, лайт-контакт, ОООШ №17), Николай Савинов (63 кг, уик-лайт, пед. лицей, оба – «Триада»);

3-е место – Данил Верцанов (60 кг, К-1), Данил Школьний (57 кг, кик-лайт, ООШ №17), Николай Савинов (63 кг, лайт-контакт), Владимир Алексейцев (69 кг, кик-лайт, все – «Триада»).

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Комментарии к статье «Славянские кикбоксеры привезли из Южной Пальмиры 15 наград»

2-5 февраля в Одессе проходили престижные соревнования по кикбоксингу – Кубок Украины среди взрослых по версии WAKO и Всеукраинский турнир среди юношей и юниоров «Киммерия».

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