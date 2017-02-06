|6 февраля 2017
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2-5 февраля в Одессе проходили престижные соревнования по кикбоксингу – Кубок Украины среди взрослых по версии WAKO и Всеукраинский турнир среди юношей и юниоров «Киммерия».
В Южной Пальмире Славянск представляли спортсмены бойцовского клуба «Триада» (тренер Андрей Безуглый) и федерации бокса и кикбоксинга Славянска (тренер Владимир Рюмин). Всего же в Одессе в соревнованиях приняли участие более 450 кикбоксеров из Украины (14 областей страны) и Молдовы.
Кубок Украины
1-е место – Ярослав Ефимцев (91 кг, фулл-контакт, ФБиК);
2-е место – Божена Мальцева (65 кг, фулл-контакт, К-1, ДГПУ), Алексей Пучков (71 кг, К-1), Егор Столяренко (79 кг, кик-лайт, все – «Триада»);
3-е место – Сергей Богович (91 кг, фулл-контакт), Владислав Несмиянов (75 кг, К-1, оба – «Триада»), Сергей Богданов (71 кг, фулл-контакт, ФБиК).
Турнир «Киммерия»
1-е место – Данил Верцанов (60 кг, лоу-кик, пед. лицей, «Триада»);
2-е место – Владимир Алексейцев (69 кг, лайт-контакт, ОООШ №17), Николай Савинов (63 кг, уик-лайт, пед. лицей, оба – «Триада»);
3-е место – Данил Верцанов (60 кг, К-1), Данил Школьний (57 кг, кик-лайт, ООШ №17), Николай Савинов (63 кг, лайт-контакт), Владимир Алексейцев (69 кг, кик-лайт, все – «Триада»).
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6 февраля 2017
• Волевая победа «Неукротимых львов»
• Пятый титул Элины Свитолиной
• Славянские кикбоксеры привезли из Южной Пальмиры 15 наград
• Забить гол на последних секундах и избежать поражения
5 февраля 2017
• Сборная ООШ №4 выиграла городской этап «Школьной волейбольной лиги Украины» среди девушек
3 февраля 2017
• Славянск и район «поделили» школы Николаевки
• В Славянске решили строить приют для собак
2 февраля 2017
• Центральной библиотеке Славянска хотят присвоить имя Петренко
• Залить каток на Васильевской с первого раза не удалось
• По принципу «вдруг пригодится» хранил боеприпасы и самогон
• МОМ предлагает славянцам гранты на развитие малого бизнеса
• Страхование ОСАГО и калькулятор страхового полиса
• В следующем году в Славянске из 41 первого класса 27 будут украиноязычными
• Сотрудник автомастерской три дня обворовывал руководство и клиентов
• «Капсулы времени» извлекут без торжественных церемоний
• Фотоконкурс «Славянские ставни» пополнил фонды музея сотней снимков
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2-5 февраля в Одессе проходили престижные соревнования по кикбоксингу – Кубок Украины среди взрослых по версии WAKO и Всеукраинский турнир среди юношей и юниоров «Киммерия».