Волевая победа «Неукротимых львов»

|6 февраля 2017
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Сборная Камеруна стала обладателем 31-го по счету Кубка африканских наций по футболу, который проходил в Габоне.
5 февраля в Либревиле в финальном матче чемпионата встречались две самых титулованных команды турнира - Египет и Камерун. «Неукротимые львы», как называют футболистов сборной Камеруна на африканском континенте, одержали волевую победу со счетом 2:1. Причем чемпионский гол Венсан Абубакар забил на 89-й минуте игры. Сборная Камеруна почетный трофей завоевала в пятый раз (1984, 1988, 2000, 2002, 2017). Самой титулованной командой континента осталась сборная Египта, которая побеждала на турнире семь раз.
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• Фотоконкурс «Славянские ставни» пополнил фонды музея сотней снимков
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Сборная Камеруна стала обладателем 31-го по счету Кубка африканских наций по футболу, который проходил в Габоне.