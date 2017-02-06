Волевая победа «Неукротимых львов»

5 февраля в Либревиле в финальном матче чемпионата встречались две самых титулованных команды турнира - Египет и Камерун. «Неукротимые львы», как называют футболистов сборной Камеруна на африканском континенте, одержали волевую победу со счетом 2:1. Причем чемпионский гол Венсан Абубакар забил на 89-й минуте игры. Сборная Камеруна почетный трофей завоевала в пятый раз (1984, 1988, 2000, 2002, 2017). Самой титулованной командой континента осталась сборная Египта, которая побеждала на турнире семь раз.