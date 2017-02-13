«Барком-Кажаны» и «Химик» - обладатели Кубка Украины по волейболу

В субботу, 11 февраля, в Киеве были сыграны финальные матчи Кубка Украины по волейболу среди мужских и женских команд.

Обладателем почетного трофея у женщин в четвертый раз подряд стали волейболистки «Химика» из Южного (Одесская область). В финальном поединке «Химик» в трех сетах (25:13, 25:23, 25:21) одолел команду «Галычанка-ТНЭУ» из Тернополя.

Львовский клуб «Барком-Кажаны» впервые в своей истории выиграл этот трофей. В решающем встрече розыгрыша «Барком-Кажаны» обыграли харьковский «Локомотив» - 3:0 (25:21, 25:18, 25:19).