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«Барком-Кажаны» и «Химик» - обладатели Кубка Украины по волейболу

Алексей Журавлев
13 февраля 2017 Просмотров: 90 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В субботу, 11 февраля, в Киеве были сыграны финальные матчи Кубка Украины по волейболу среди мужских и женских команд.

Обладателем почетного трофея у женщин в четвертый раз подряд стали волейболистки «Химика» из Южного (Одесская область). В финальном поединке «Химик» в трех сетах (25:13, 25:23, 25:21) одолел команду «Галычанка-ТНЭУ» из Тернополя.

Львовский клуб «Барком-Кажаны» впервые в своей истории выиграл этот трофей. В решающем встрече розыгрыша «Барком-Кажаны» обыграли харьковский «Локомотив» - 3:0 (25:21, 25:18, 25:19).

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Комментарии к статье ««Барком-Кажаны» и «Химик» - обладатели Кубка Украины по волейболу»

В субботу, 11 февраля, в Киеве были сыграны финальные матчи Кубка Украины по волейболу среди мужских и женских команд.

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