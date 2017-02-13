Женская сборная Украины по теннису пробилась в плей-офф первой Мировой группы

|13 февраля 2017
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В минувший уик-энд в Харькове сборная Украины без проблем разобралась с теннисистками из Австралии в матче второй Мировой группы Кубка Федерации.
Состав украинского квинтета на отчетный поединок выглядел следующим образом – Леся Цуренко, Люда Киченок, Элина Свитолина, Ольга Савчук и Надя Киченок. Успех украинских теннисисток в субботних встречах предопределил общую победу в противостоянии. 11 февраля Цуренко одолела Дарью Гаврилову (6:2, 6:3), а Элина Свитолина, несмотря на проигрыш первого сета, выиграла матч у Эшли Барти - 4:6, 6:1, 6:2.
Все вопросы были сняты после первой воскресной игры. 12 февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина легко справилась с Гавриловой (6:3, 6:2) и досрочно обеспечила сборной выход в плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации. При таком раскладе капитаны команд решили не проводить второй одиночный воскресный матч, а ограничиться парной встречей. Упорный трехсетовый поединок Киченок/Савчук - Эшли Барти/Кейси Деллаква завершился победой теннисисток из Австралии - 2:6, 6:2, 8:10. Это своеобразный гол престижа, выражаясь языком футбола.
После победы над теннисистками из Австралии женская сборная Украины сыграет в плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации (игры состоятся 22-23 апреля). Соперник украинской команды станет известен 14 февраля по итогам жеребьевки в Лондоне.
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В минувший уик-энд в Харькове сборная Украины без проблем разобралась с теннисистками из Австралии в матче второй Мировой группы Кубка Федерации.