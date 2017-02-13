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Женская сборная Украины по теннису пробилась в плей-офф первой Мировой группы

Алексей Журавлев
13 февраля 2017 Просмотров: 67 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Элина Свитолина принесла сборной Украины две победы в матчах с теннисистками из Австралии.

В минувший уик-энд в Харькове сборная Украины без проблем разобралась с теннисистками из Австралии в матче второй Мировой группы Кубка Федерации.

Состав украинского квинтета на отчетный поединок выглядел следующим образом – Леся Цуренко, Люда Киченок, Элина Свитолина, Ольга Савчук и Надя Киченок. Успех украинских теннисисток в субботних встречах предопределил общую победу в противостоянии. 11 февраля  Цуренко одолела Дарью Гаврилову (6:2, 6:3), а Элина Свитолина, несмотря на проигрыш первого сета, выиграла матч у Эшли Барти - 4:6, 6:1, 6:2.

Все вопросы были сняты после первой воскресной игры. 12 февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина легко справилась с Гавриловой (6:3, 6:2) и досрочно обеспечила сборной выход в плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации. При таком раскладе капитаны команд решили не проводить  второй  одиночный воскресный матч, а ограничиться парной встречей.  Упорный трехсетовый поединок Киченок/Савчук -  Эшли Барти/Кейси Деллаква завершился победой теннисисток из Австралии - 2:6, 6:2, 8:10. Это своеобразный гол престижа, выражаясь языком футбола.

После победы над теннисистками из Австралии женская сборная Украины сыграет в плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации (игры состоятся 22-23 апреля). Соперник украинской команды станет известен 14 февраля по итогам жеребьевки в  Лондоне. 

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Комментарии к статье «Женская сборная Украины по теннису пробилась в плей-офф первой Мировой группы»

В минувший уик-энд в Харькове сборная Украины без проблем разобралась с теннисистками из Австралии в матче второй Мировой группы Кубка Федерации.

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