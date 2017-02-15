|15 февраля 2017
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11 февраля в Краматорске прошел Кубок Донецкой области по самбо среди мужчин и женщин.
В соревнованиях – разделы боевое и спортивное самбо - приняли участие 40 спортсменов из Славянска, Бахмута, Мирнограда и Краматорска.
Семь наград на Кубке завоевали славянские спортсмены – представители городской федерации самбо:
1-е место – Виталий Жданов (62 кг, спортивное самбо), Данил Малеваный (74 кг, спортивное самбо), Николай Шмалько (82 кг, спортивное и боевое самбо), Данил Пацура (90 кг, боевое самбо), Виктор Свиридов (90 кг, спортивное самбо);
2-е место – Данил Пацура (90 кг, спортивное самбо).
Подготовили ребят к соревнованиям Валерий Дейниченко, Андрей Филатов, Сергей Богуш, Андрей Безуглый, Николай Чурай, Игорь Чечинов.
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• В частном доме взорвался баллон с газом
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• Первая школа осталась без воды
• Линас Линкявичус: «Реформы делать придется, скидки на войну не будет»
13 февраля 2017
• Женская сборная Украины по теннису пробилась в плей-офф первой Мировой группы
• Кадар и Пантич – новички «Динамо»
• «Барком-Кажаны» и «Химик» - обладатели Кубка Украины по волейболу
9 февраля 2017
• Вместо писем в редакцию - петиции на сайте
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• В Славянске теперь можно защитить докторскую диссертацию
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11 февраля в Краматорске прошел Кубок Донецкой области по самбо среди мужчин и женщин.