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Кубок Донецкой области по самбо

Алексей Журавлев
15 февраля 2017 Просмотров: 83 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

11 февраля  в Краматорске прошел Кубок Донецкой области по самбо среди мужчин и женщин.

В соревнованиях – разделы боевое и спортивное самбо - приняли участие 40 спортсменов из Славянска, Бахмута, Мирнограда и Краматорска.

Семь наград на Кубке завоевали славянские спортсмены – представители городской федерации самбо:

1-е место – Виталий Жданов (62 кг, спортивное самбо), Данил Малеваный (74 кг, спортивное самбо), Николай Шмалько (82 кг, спортивное и боевое самбо), Данил Пацура (90 кг, боевое самбо), Виктор Свиридов (90 кг, спортивное самбо);

2-е место – Данил Пацура (90 кг, спортивное самбо).

Подготовили ребят к соревнованиям Валерий Дейниченко, Андрей Филатов, Сергей Богуш, Андрей Безуглый, Николай Чурай, Игорь Чечинов. 

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Комментарии к статье «Кубок Донецкой области по самбо»

11 февраля  в Краматорске прошел Кубок Донецкой области по самбо среди мужчин и женщин.

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