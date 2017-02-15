Испанский экзамен для «Шахтера» в Виго

16 февраля футболисты донецкого «Шахтера» проведут первый официальный матч в новом году. В рамках 1/16 финала Лиги Европы «горняки» в Виго на стадионе «Балаидос» сыграют против испанской «Сельты».

Подготовку ко второй части сезона подопечные Паулу Фонсеки начали месяц назад. Команда провела два полноценных учебно-тренировочных сбора в Испании и Португалии. В девяти контрольных матчах «горняки» одержали семь побед, еще два поединка завершились вничью. Состав донецкой команды пополнил 25-летний аргентинский форвард-гренадер (рост 190 см) Бланко Лещук, который перешел в «Шахтер» из львовских «Карпат».

Что касается «Сельты», то на данный момент команда из Виго в турнирной таблице чемпионата Испании после 22 туров занимает 10-е место (30 очков, 21 игра). В минувший уик-энд подопечные Эдуардо Бериццо в Мадриде уступили «Атлетико» (2:3), выигрывая по ходу встречи дважды (1:0, 2:1).

До отчетного матча «Шахтер» и «Сельта» играли между собой в сезоне 2000/2001 на стадии 1/16 финала Кубка УЕФА. В 2000-м году поединок в Донецке завершился нулевой ничьей, а в Виго галисийский клуб праздновал успех со счетом 1:0.

Стартовый свисток арбитра из Литвы Гедиминаса Мажейки прозвучит 16 февраля 2017 года в 20.00. Прямая трансляция матча на телеканалах «Украина» и «Футбол 1». «Шахтер» в этой встрече по причине дисквалификации не сможет рассчитывать на Тараса Степаненко.