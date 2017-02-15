Волейбольные команды ООШ №5 младшей возрастной группы - вне конкуренции

Во вторник, 7 февраля, в спортивном зале ООШ №5 состоялись игры городского этапа чемпионата Украины по волейболу среди мальчиков младшей возрастной группы (2003 г.р. (8-й класс) и младше).

В соревнованиях приняли участие шесть команд, которые жеребьевкой были распределены в две группы по три в каждой. Матчи в группах проходили по круговой системе до двух побед в партиях до 15 очков. Две лучшие сборные из каждой группы выходили в полуфинал розыгрыша.

В группе А путевки в плей-офф завоевали команды ООШ №5 (1-е место) и ООШ №7 (2-е место), третье место заняла ООШ Святогорска. В группе Б первое место заняла ООШ №1, на втором месте расположились юные волейболисты ООШ №4, на третьем месте оказалась ООШ №11.

Главной сенсацией полуфинала стала победа и выход в финал команды ООШ №7, которая со счетом 2:0 по партиям переиграла ООШ №1. ООШ №5 победила ООШ №4 – 2:0.

В поединке за 3-е место ООШ №1 обыграла ООШ №4 (2:0), а финале ООШ №5 (учителя физической культуры Алексей Кувичинский, Сергей Бочаров) выиграла у ООШ №7 (2:0) и стала победителем городского этапа соревнований «Школьной волейбольной лиги Украины».

На следующий день, 8 февраля, в матчах по круговой системе были определены лучшие команды среди девочек младшей возрастной группы (2003 г.р. и младше):

1-е место – ООШ №5;

2-е место – ООШ №13;

3-е место – ООШ Святогорска.

Всего в соревнованиях, которые проходили в спортивном зале ООШ №13, приняли участие 5 команд. Помимо перечисленных школ призеров это ООШ №7 (4-е место) и ООШ №4 (5-е место).

Команды девочек и мальчиков ООШ №5, как победители городского этапа, представят Славянск в зональных областных играх «Школьной волейбольной лиги Украины».