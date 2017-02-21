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Новые достижения славянских боксеров

Алексей Журавлев
21 февраля 2017 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Юные воспитанники БК "Триада" и их тренер Дмитрий Литвиненко.

18 февраля в Доброполье состоялся региональный юношеский турнир по боксу, в котором приняли участие более 100 спортсменов из различных городов Донецкой области. 

Славянск на соревнованиях представили пять спортсменов бойцовского клуба «Триада» (тренер Дмитрий Литвиненко). «Пятерка» юных славянских боксеров завоевала медали в своих возрастных категориях:

1-е место – Кирилл Бондаренко (24 кг), Данил Колодяжный (26 кг), Иван Конев (38 кг);

2-е место – Данил Супрунов (32 кг), Александр Супрунов (26 кг).

17-18 февраля в Кременной состоялся открытый чемпионат Луганского областного отделения комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины, а также матчевая встреча между сборными командами Луганской и Донецкой областей по боксу среди взрослых (1998 г.р. и старше), молодежи (1999-2000 г.р.), юниоров (2001-2002 г.р.) и юношей (2003-2004 г.р.).

В соревнованиях приняли участие два спортсмена славянской КДЮСШ и два спортсмена школы спортивных видов единоборств «Мастер».

1-е место – Евгений Стукало (Маяки, 38,5 кг),

2-е место – Прокофьев Михаил (63 кг, ООШ №11,), Юрий Тищенко (81 кг), Чабан Александр (75 кг).

Подготовили спортсменов к соревнованиям Николай Тетера и Анатолий Анашкин.

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Комментарии к статье «Новые достижения славянских боксеров»

18 февраля в Доброполье состоялся региональный юношеский турнир по боксу, в котором приняли участие более 100 спортсменов из различных городов Донецкой области. 

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