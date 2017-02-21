Семь медалей славянских «вольников»

|21 февраля 2017
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18 февраля в Краматорске на базе спортивного комплекса «Спринт» детско-юношеской спортивной школы № 1 состоялся 16-й по счету Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек в двух возрастных категориях (2003-2004, 2005-2008 г.р.), посвященный годовщине вывода войск из Афганистана.
144 спортсмена из 11 городов Донецкой (Бахмут, Краматорск, Мирноград, Славянск, Селидово, Торецк, Украинск) и Харьковской (Краснопавловка, Купянск, Лозовая и Панютино) областей приняли участие в соревнованиях.
Воспитанники славянской КДЮСШ (тренеры Николай Чурай, Виталий Жданов) на турнире выиграли семь наград:
1-е место – Гавриил Никитин (42 кг, ООШ №9), Даниил Синицкий (47 кг, ООШ №9);
2-е место – Радыхан Мустафаев (29 кг, ООШ №1), Аким Сенной (27 кг, ООШ №8);
3-е место – Захар Александров (32 кг, ООШ №1), Иван Кожухов (27 кг, ООШ №8), Вадим Копылов (35 кг, ООШ №1).
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Приветствую, гость! Вход
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• Скандальный детсад продают со скидкой
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• В Славянске почтили память героев Небесной сотни
• Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»
20 февраля 2017
• Бронзовая награда Романенко и удачная поездка в Словению
17 февраля 2017
• Кто будет заниматься почетными гражданами
• Депутаты Славянска создали согласительный совет
• Дело о «рождественском» ДТП направлено в суд
• В Славянске грузовик протаранил троллейбус
• В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных
• Как в Славянском районе выполняют местные программы
• В Славянске работников исполкома станет больше
• Центр предоставления админуслуг обещают открыть в этом году
• Кто и как приватизирует помещения в Славянске
16 февраля 2017
• Утвердить общественный совет славянские власти теперь обязывает апелляционный административный суд
• Славянскому музею подарили архивные документы
• Общественные консультации по ДК им. Ленина: у активистов и власти вновь разногласия
• В Славянске вспомнили Афганскую войну
• Одиннадцатиклассников просят зарегистрироваться на ВНО
• Психологи Донецкой области смогут распределять усилия для оказания помощи
• Славянцы, оставшиеся без жилья, нуждаются в помощи, как и жители Авдеевки
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18 февраля в Краматорске на базе спортивного комплекса «Спринт» детско-юношеской спортивной школы № 1 состоялся 16-й по счету Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек в двух возрастных категориях (2003-2004, 2005-2008 г.р.), посвященный годовщине вывода войск из Афганистана.