Сборная Славянска по кикбоксингу заняла 3-е место в командном зачете чемпионата Донецкой области

18 февраля в Краматорске проходил открытый чемпионат Донецкой области по кикбоксингу по версии WAKO среди юниоров, юношей, девушек (1999-2010 годов рождения), а также взрослых.

Более 200 спортсменов из 10 городов области приняли участие в соревнованиях. Славянск на чемпионате представляли воспитанники городской федерации бокса и кикбоксинга (тренер Владимир Рюмин), а также клубов «Триада» (тренеры Андрей Безуглый, Сергей Богович) и «Мастер» (тренер Анатолий Анашкин).

«Триада»:

1-е место – Николай Савинов (69 кг, пед. лицей, лайт-контакт), Владимир Алексейцев (+69 кг, ООШ № 17, кик-лайт), Данил Верцанов (69 кг, пед. лицей, кик-лайт), Максим Лукиенко (63,5 кг, лоу-кик), Егор Прончаков (32 кг, кик-лайт), Артур Петрухненко (71 кг, лоу-кик), Никита Ломакин (42 кг, ООШ №12, кик-лайт), Александр Кислица (63 кг, ООШ №12, кик-лайт), Егор Задорожный (23 кг, ООШ №12, кик-лайт);

2-е место – Николай Савинов (69 кг, кик-лайт), Владимир Алексейцев (74 кг, фулл-контакт), Данил Школьный (57 кг, ООШ №17, лоу-кик, кик-лайт), Константин Ивлев (28 кг, ООШ №4, кик-лайт), Евгений Чернышев (63,5 кг, лоу-кик);

3-е место – Левон Аванесян (69 кг, кик-лайт), Максим Лукиенко (69 кг, кик-лайт).

ФБиК Славянска:

1-е место – Артем Пономарев (44 кг, ООШ №1, фулл-контакт, лоу-кик), Андрей Борщ (67 кг, ВП «СТ ЛНАУ, фулл-контакт), Александр Должиков (86 кг, ВСП «НАУ», фулл-контакт);

2-е место – Никита Конев (47 кг, ООШ №17, лайт-контакт), Владимир Должиков (67 кг, ВСП «НАУ», фулл-контакт);

3-е место – Илья Иванов (44 кг, ООШ №4, лайт-контакт, фулл-контакт);

«Мастер»:

1-е место – Дмитрий Зурабашвили (44 кг, ООШ №11, лоу-кик);

2-е место – Иван Мыша (60 кг, пед. лицей, фулл-контакт), Александр Сурма (44 кг, ООШ №19, фулл-контакт).

В общекомандном зачете сборная Славянска заняла третье место, пропустив вперед только команды Покровска (1-е место) и Лимана (2-е место).