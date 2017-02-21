Сборная Славянска по кикбоксингу заняла 3-е место в командном зачете чемпионата Донецкой области

|21 февраля 2017
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18 февраля в Краматорске проходил открытый чемпионат Донецкой области по кикбоксингу по версии WAKO среди юниоров, юношей, девушек (1999-2010 годов рождения), а также взрослых.
Более 200 спортсменов из 10 городов области приняли участие в соревнованиях. Славянск на чемпионате представляли воспитанники городской федерации бокса и кикбоксинга (тренер Владимир Рюмин), а также клубов «Триада» (тренеры Андрей Безуглый, Сергей Богович) и «Мастер» (тренер Анатолий Анашкин).
«Триада»:
1-е место – Николай Савинов (69 кг, пед. лицей, лайт-контакт), Владимир Алексейцев (+69 кг, ООШ № 17, кик-лайт), Данил Верцанов (69 кг, пед. лицей, кик-лайт), Максим Лукиенко (63,5 кг, лоу-кик), Егор Прончаков (32 кг, кик-лайт), Артур Петрухненко (71 кг, лоу-кик), Никита Ломакин (42 кг, ООШ №12, кик-лайт), Александр Кислица (63 кг, ООШ №12, кик-лайт), Егор Задорожный (23 кг, ООШ №12, кик-лайт);
2-е место – Николай Савинов (69 кг, кик-лайт), Владимир Алексейцев (74 кг, фулл-контакт), Данил Школьный (57 кг, ООШ №17, лоу-кик, кик-лайт), Константин Ивлев (28 кг, ООШ №4, кик-лайт), Евгений Чернышев (63,5 кг, лоу-кик);
3-е место – Левон Аванесян (69 кг, кик-лайт), Максим Лукиенко (69 кг, кик-лайт).
ФБиК Славянска:
1-е место – Артем Пономарев (44 кг, ООШ №1, фулл-контакт, лоу-кик), Андрей Борщ (67 кг, ВП «СТ ЛНАУ, фулл-контакт), Александр Должиков (86 кг, ВСП «НАУ», фулл-контакт);
2-е место – Никита Конев (47 кг, ООШ №17, лайт-контакт), Владимир Должиков (67 кг, ВСП «НАУ», фулл-контакт);
3-е место – Илья Иванов (44 кг, ООШ №4, лайт-контакт, фулл-контакт);
«Мастер»:
1-е место – Дмитрий Зурабашвили (44 кг, ООШ №11, лоу-кик);
2-е место – Иван Мыша (60 кг, пед. лицей, фулл-контакт), Александр Сурма (44 кг, ООШ №19, фулл-контакт).
В общекомандном зачете сборная Славянска заняла третье место, пропустив вперед только команды Покровска (1-е место) и Лимана (2-е место).
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Приветствую, гость! Вход
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• Сборная Славянска по кикбоксингу заняла 3-е место в командном зачете чемпионата Донецкой области
• Семь медалей славянских «вольников»
• Новые достижения славянских боксеров
• Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем
• Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани
• Скандальный детсад продают со скидкой
• За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками
• Общественность предлагает депутатам совместно бороться за ДК Ленина
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• В Славянске почтили память героев Небесной сотни
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• Бронзовая награда Романенко и удачная поездка в Словению
17 февраля 2017
• Кто будет заниматься почетными гражданами
• Депутаты Славянска создали согласительный совет
• Дело о «рождественском» ДТП направлено в суд
• В Славянске грузовик протаранил троллейбус
• В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных
• Как в Славянском районе выполняют местные программы
• В Славянске работников исполкома станет больше
• Центр предоставления админуслуг обещают открыть в этом году
• Кто и как приватизирует помещения в Славянске
16 февраля 2017
• Утвердить общественный совет славянские власти теперь обязывает апелляционный административный суд
• Славянскому музею подарили архивные документы
• Общественные консультации по ДК им. Ленина: у активистов и власти вновь разногласия
• В Славянске вспомнили Афганскую войну
• Одиннадцатиклассников просят зарегистрироваться на ВНО
• Психологи Донецкой области смогут распределять усилия для оказания помощи
• Славянцы, оставшиеся без жилья, нуждаются в помощи, как и жители Авдеевки
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18 февраля в Краматорске проходил открытый чемпионат Донецкой области по кикбоксингу по версии WAKO среди юниоров, юношей, девушек (1999-2010 годов рождения), а также взрослых.