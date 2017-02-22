|22 февраля 2017
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С 9 по 19 февраля в Хохфильцене (Австрия) прошел чемпионат мира по биатлону. Всего было разыграно 11 комплектов наград – это смешанная эстафета, спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт и эстафеты у мужчин и женщин. Сборная Украины выиграла одну медаль – серебряную - в женской эстафетной гонке 4х6 км.
Женский украинский квартет «держит марку». Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная – всего на 6,4 секунды отстали от победительниц эстафеты – команды Германии.
Залогом удачного выступления сборной Украины стала точная стрельба: украинские биатлонистки на восьми огневых рубежах использовали всего четыре дополнительных патрона. Представительницы Германии использовали девять дополнительных патронов, Франции (3-е место) - семь.
В мужской эстафете (4х7,5 км) сборная Украины (Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный) заняла 6-е место. Также стоит отметить, что в индивидуальной гонке на 20 км Сергей Семенов финишировал на 5-м месте. Еще одно 5-е место в активе сборной Украины (Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный) в смешанной эстафете.
Настоящей героиней мирового чемпионата по биатлону стала Лаура Дальмайер из Германии, которая завоевала пять золотых медалей. Стоит отметить, что общая посещаемость турнира в Хохфильцене составила 143,7 тысячи человек. Самой посещаемой оказалась мужская эстафета – 22,3 тысячи зрителей.
В общекомандном зачете тройка призеров выглядит следующим образом: 1-е место – Германия (7 золотых, 1 серебряная медали), 2-е место – Франция (1-2-4), 3-е место – Чехия (1-2-1). Сборная Украины с одной серебряной медалью в активе разделила 7-е место с командой Беларуси.
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Комментарии к статье «Украинский женский квартет завоевал серебряную медаль в эстафете»
С 9 по 19 февраля в Хохфильцене (Австрия) прошел чемпионат мира по биатлону. Всего было разыграно 11 комплектов наград – это смешанная эстафета, спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт и эстафеты у мужчин и женщин. Сборная Украины выиграла одну медаль – серебряную - в женской эстафетной гонке 4х6 км.