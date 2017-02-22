 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Технологии XXI века

Украинский женский квартет завоевал серебряную медаль в эстафете

Алексей Журавлев
22 февраля 2017 Просмотров: 89 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С 9 по 19 февраля в Хохфильцене (Австрия) прошел чемпионат мира по биатлону. Всего было разыграно 11 комплектов наград – это смешанная эстафета, спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт и эстафеты у мужчин и женщин. Сборная Украины выиграла одну медаль – серебряную - в женской эстафетной гонке 4х6 км.

Женский украинский квартет «держит марку». Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная – всего на 6,4 секунды отстали от победительниц эстафеты – команды Германии.

Залогом удачного выступления сборной Украины стала точная стрельба: украинские биатлонистки на восьми огневых рубежах использовали всего четыре дополнительных патрона. Представительницы Германии использовали девять дополнительных патронов, Франции (3-е место) - семь.

В мужской эстафете (4х7,5 км) сборная Украины (Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный) заняла 6-е место. Также стоит отметить, что в индивидуальной гонке на 20 км Сергей Семенов финишировал на 5-м месте. Еще одно 5-е место в активе сборной Украины (Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный) в смешанной эстафете.

Настоящей героиней мирового чемпионата по биатлону стала Лаура Дальмайер из Германии, которая завоевала пять золотых медалей.  Стоит отметить, что общая посещаемость турнира в Хохфильцене составила 143,7 тысячи человек. Самой посещаемой оказалась мужская эстафета – 22,3 тысячи зрителей.

В общекомандном зачете тройка призеров выглядит следующим образом: 1-е место – Германия (7 золотых, 1 серебряная медали), 2-е место – Франция (1-2-4), 3-е место – Чехия (1-2-1). Сборная Украины с одной серебряной медалью в активе разделила 7-е место с командой Беларуси.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

22 февраля 2017

«Шахтер» вернулся из Виго с победой

Славянск рискует превратиться в свалку

«Славгорводоканал» закрыл колодцы из «Фотофакта»

Где в Славянске будет Масленица

Из-за чего тормозится ремонт лифта на Свободы, 38

В девятой школе разбили забор

Два частных дома затопило

Триумф Александра Долгополова в Буэнос-Айресе

Украинский женский квартет завоевал серебряную медаль в эстафете

21 февраля 2017

Сборная Славянска по кикбоксингу заняла 3-е место в командном зачете чемпионата Донецкой области

Семь медалей славянских «вольников»

Новые достижения славянских боксеров

Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем

Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани

Скандальный детсад продают со скидкой

За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками

Общественность предлагает депутатам совместно бороться за ДК Ленина

Кто возглавит администрацию Славянского района

В Славянске почтили память героев Небесной сотни

Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»

Кредиты на карту

20 февраля 2017

Бронзовая награда Романенко и удачная поездка в Словению

17 февраля 2017

Кто будет заниматься почетными гражданами

Награды нашли героев

Депутаты Славянска создали согласительный совет

Дело о «рождественском» ДТП направлено в суд

В Славянске грузовик протаранил троллейбус

В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных

Как в Славянском районе выполняют местные программы

В Славянске работников исполкома станет больше

Центр предоставления админуслуг обещают открыть в этом году

Также в разделе

«Шахтер» вернулся из Виго с победой

— 22 февраля 2017 —

16 февраля «горняки» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы на «Балаидосе» переиграли «Сельту» из Виго с минимальным счетом 1:0, благодаря мячу дебютанта донецкой команды Густаво Бланко Лещука.

Читать далее ⇒

Триумф Александра Долгополова в Буэнос-Айресе

— 22 февраля 2017 —

Украинский теннисист Александр Долгополов стал победителем турнира серии АТР в Буэнос-Айресе (Аргентина) с призовым фондом 550 тысяч долларов. 

Читать далее ⇒

Сборная Славянска по кикбоксингу заняла 3-е место в командном зачете чемпионата Донецкой области

— 21 февраля 2017 —

18 февраля в Краматорске проходил открытый чемпионат Донецкой области по кикбоксингу по версии WAKO среди юниоров, юношей, девушек (1999-2010 годов рождения), а также взрослых.

Читать далее ⇒

Семь медалей славянских «вольников»

— 21 февраля 2017 —

18 февраля в Краматорске на базе спортивного комплекса «Спринт» детско-юношеской спортивной школы № 1 состоялся 16-й по счету Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек в двух возрастных категориях (2003-2004, 2005-2008 г.р.), посвященный годовщине вывода войск из Афганистана.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Украинский женский квартет завоевал серебряную медаль в эстафете»

С 9 по 19 февраля в Хохфильцене (Австрия) прошел чемпионат мира по биатлону. Всего было разыграно 11 комплектов наград – это смешанная эстафета, спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт и эстафеты у мужчин и женщин. Сборная Украины выиграла одну медаль – серебряную - в женской эстафетной гонке 4х6 км.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянск рискует превратиться в свалку

«Славгорводоканал» закрыл колодцы из «Фотофакта»

Из-за чего тормозится ремонт лифта на Свободы, 38

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Где в Славянске будет Масленица

В Славянске почтили память героев Небесной сотни

Кто будет заниматься почетными гражданами

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В девятой школе разбили забор

Два частных дома затопило

Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Кредиты на карту

Веерные отключения из-за блокады: быть или не быть

Кто и как получит стипендию в новом году

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Левый марш

Селенский забор

Прямое надувательство

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

22 февраля 2017

«Шахтер» вернулся из Виго с победой

Славянск рискует превратиться в свалку

«Славгорводоканал» закрыл колодцы из «Фотофакта»

Где в Славянске будет Масленица

Из-за чего тормозится ремонт лифта на Свободы, 38

В девятой школе разбили забор

Два частных дома затопило

Триумф Александра Долгополова в Буэнос-Айресе

Украинский женский квартет завоевал серебряную медаль в эстафете

21 февраля 2017

Сборная Славянска по кикбоксингу заняла 3-е место в командном зачете чемпионата Донецкой области

Семь медалей славянских «вольников»

Новые достижения славянских боксеров

Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем

Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани

Скандальный детсад продают со скидкой

За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками

Общественность предлагает депутатам совместно бороться за ДК Ленина

Кто возглавит администрацию Славянского района

В Славянске почтили память героев Небесной сотни

Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»

Кредиты на карту

20 февраля 2017

Бронзовая награда Романенко и удачная поездка в Словению

17 февраля 2017

Кто будет заниматься почетными гражданами

Награды нашли героев

Депутаты Славянска создали согласительный совет

Дело о «рождественском» ДТП направлено в суд

В Славянске грузовик протаранил троллейбус

В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных

Как в Славянском районе выполняют местные программы

В Славянске работников исполкома станет больше

Центр предоставления админуслуг обещают открыть в этом году

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top