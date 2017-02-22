Триумф Александра Долгополова в Буэнос-Айресе

В финальном поединке Долгополов (№66 в рейтинге) обыграл Кеи Нисикори из Японии (№5) – 7:6, 6:4. Примечательно, что по ходу турнира Александр не проиграл ни одного сета и впервые в карьере обыграл Нисикори. Это третий титул АТР в карьере Александра. В новом опубликованном рейтинге лучших теннисистов мира первая ракетка Украины Александр Долгополов совершил скачок сразу на 16 мест и вернулся в топ-50.