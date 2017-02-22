«Шахтер» вернулся из Виго с победой

«Шахтер» на высоком уровне провел первый официальный поединок в новом году. Подопечные Паулу Фонсеки очень достойно выглядели на фоне испанской «Сельты», которая способна на многое в матчах чемпионата и Кубка Испании. Положительный результат был достигнут за счет игровой дисциплины, концентрации и грамотных тактических действий футболистов донецкой команды, как в обороне, так и в атаке.

Однако для общего успеха в противостоянии с галисийским клубом «горнякам» необходимо также успешно действовать и в домашней встрече, которая состоится 23 февраля в Харькове на стадионе ОСК «Металлист». Стартовый свисток 30-летнего арбитра из Словении Славко Винчича прозвучит в 22.05 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка на телеканалах «Украина» и «Футбол 1». Для «Шахтера» это будет первый матч еврокубков в Харькове. До этого «горняки» международные домашние встречи проводили только в Донецке и Львове.

«Сельта» в минувший уик-энд в поединке 23 тура чемпионата Испании со счетом 3:0 победила «Осасуну» и, набрав 33 очка, переместилась на 9-е место в турнирной таблице Ла Лиге, имея при этом игру в запасе.

Лига чемпионов

Результаты матчей 1/8 финала

«Бавария» - «Арсенал» - 5:1

«ПСЖ» - «Барселона» - 4:0

«Реал»М – «Наполи» - 3:1

«Бенфика» - «Боркссия»Д – 1:0

«МанСити» - «Монако» - 5:3

«Байер» - «Атлетико» - 2:4.