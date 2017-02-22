«Шахтер» вернулся из Виго с победой

|22 февраля 2017
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16 февраля «горняки» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы на «Балаидосе» переиграли «Сельту» из Виго с минимальным счетом 1:0, благодаря мячу дебютанта донецкой команды Густаво Бланко Лещука.
«Шахтер» на высоком уровне провел первый официальный поединок в новом году. Подопечные Паулу Фонсеки очень достойно выглядели на фоне испанской «Сельты», которая способна на многое в матчах чемпионата и Кубка Испании. Положительный результат был достигнут за счет игровой дисциплины, концентрации и грамотных тактических действий футболистов донецкой команды, как в обороне, так и в атаке.
Однако для общего успеха в противостоянии с галисийским клубом «горнякам» необходимо также успешно действовать и в домашней встрече, которая состоится 23 февраля в Харькове на стадионе ОСК «Металлист». Стартовый свисток 30-летнего арбитра из Словении Славко Винчича прозвучит в 22.05 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка на телеканалах «Украина» и «Футбол 1». Для «Шахтера» это будет первый матч еврокубков в Харькове. До этого «горняки» международные домашние встречи проводили только в Донецке и Львове.
«Сельта» в минувший уик-энд в поединке 23 тура чемпионата Испании со счетом 3:0 победила «Осасуну» и, набрав 33 очка, переместилась на 9-е место в турнирной таблице Ла Лиге, имея при этом игру в запасе.
Лига чемпионов
Результаты матчей 1/8 финала
«Бавария» - «Арсенал» - 5:1
«ПСЖ» - «Барселона» - 4:0
«Реал»М – «Наполи» - 3:1
«Бенфика» - «Боркссия»Д – 1:0
«МанСити» - «Монако» - 5:3
«Байер» - «Атлетико» - 2:4.
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• Новые достижения славянских боксеров
• Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем
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• Бронзовая награда Романенко и удачная поездка в Словению
17 февраля 2017
• Кто будет заниматься почетными гражданами
• Депутаты Славянска создали согласительный совет
• Дело о «рождественском» ДТП направлено в суд
• В Славянске грузовик протаранил троллейбус
• В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных
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Комментарии к статье ««Шахтер» вернулся из Виго с победой»
16 февраля «горняки» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы на «Балаидосе» переиграли «Сельту» из Виго с минимальным счетом 1:0, благодаря мячу дебютанта донецкой команды Густаво Бланко Лещука.