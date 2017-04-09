Украинская теннисистка Леся Цуренко завоевала третий титул в карьере

Украинская теннисистка Леся Цуренко стала победительницей турнира WTA в Акапулько (Мексика), переиграв в финале в двух сетах Кристину Младенович из Франции.

Вслед за Александром Долгополовым (Буэнос-Айрес, 19 февраля) и Элиной Свитолиной (Дубаи, 26 февраля) турнир выиграла еще одна представительница Украины – Леся Цуренко.

Цуренко, посеянная на турнире в Акапулько под седьмым номером, на открытом корте с хардовым покрытием за один час и 22 минуты обыграла вторую ракетку соревнований Кристину Младенович со счетом 6:1, 7:5. Счет личных встреч между Цуренко и Младенович стал 4:1 в пользу украинской теннисистки.

Это третий одиночный титул WTA в профессиональной карьере Леси. Цуренко стала третьей представительницей Украины за всю историю, кому удалось выиграть три одиночных титула WTA или больше. На счету Элины Свитолиной шесть титулов, Натальи Медведевой – четыре, Алены Бондаренко – два, Катерины Бондаренко – один. Ранее Цуренко побеждала на турнирах в Стамбуле (2015) и Гуанчжоу (2016).

Турнир АТР в Акапулько выиграл американец Сэм Керри, который в решающем поединке соревнований за один час и 36 минут сломил сопротивление испанца Рафаэля Надаля – 6:3, 7:6.