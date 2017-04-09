«Сапфир-1» - чемпион Донецкой области по футзалу

В пятом туре финального этапа чемпионата Донецкой области по футзалу в очном сражении встретились два претендента на «золото» - «Сапфир-1» и «Конкорд».

Матч состоялся в субботу, 4 марта, в спортивном зале ДГПУ. В турнирной таблице областного первенства преимущество «Сапфира-1» над «Конкордом» составляло один зачетный балл. А это означало, что команде из Дружковки необходимо играть исключительно на победу.

Авторитетные арбитры из Славянска – Александр Омельченко и Олег Зубарев - вывели команды на площадку. «Конкорд» к 15-й минуте игры забил два мяча. Краматорский клуб не остался в долгу и спустя шесть минут восстановил равновесие в счете – 2:2. В течение последующих трех минут команды обменялись голами – 3:3. Однако на перерыв «Конкорд» ушел победителем. «Сапфир-1» заработал шестой фол и Евгений Кривенко реализовал 9-ти метровый удар. По-футзальному это звучит, как даббл-пенальти – 4:3.

Во второй 30-минутке команда из Краматорска играла значительно уверенней. А вот у «Конкорда» явно сбился прицел. «Сапфир-1», благодаря голам Складнева и Плахина, вышел вперед – 5:4. На 45-й минуте Виктор Шевцов точным ударом завершил атаку «Конкорда» - 5:5. Но вскоре Александр Шихов отличился во второй раз в поединке, установив окончательный счет встречи – 6:5. «Сапфир-1» под руководством Сергея Федоренко, не потерпев ни единого поражения по ходу чемпионата, выигрывает решающий матч и становится чемпионом Донецкой области.

«Конкорд» - обладатель серебряных медалей чемпионата, «бронзу» завоевал «Уголек» (Белозерское).