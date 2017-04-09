Хэй вылетел за канаты ринга и проиграл

Обладатель титула WBC в кузервейте (до 90,7 кг) британский боксер Тони Белью сенсационно победил своего соотечественника экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Дэвида Хэя.

Поединок состоялся в минувший уик-энд в Лондоне (Англия) и проходил в рамках супертяжелой весовой категории - поясов на кону не стояло.

В первой половине боя преимущество было у Хэя, но ситуация изменилась после 6-го раунда, когда он пошел в жесткий размен ударами с Белью. Дэвид не только пропустил больше ударов, но и травмировал правую ногу после потери равновесия. Развязка наступила в 11-м раунде: травмированный 36-летний Хэй уже не мог нормально двигаться по рингу и, пропустив тяжелый удар, вылетел за пределы ринга. Угол Хэя выбросил полотенце - поражение Дэвида техническим нокаутом.

Уже в понедельник, 6 марта, Дэвид Хэй перенес операцию на ахилловом сухожилии. При этом Белью после боя также завил, что весь поединок провел с травмированной правой рукой.

За поединок Хэй заработал более 4,9 миллиона долларов, а Белью - 3,7 миллиона долларов.

Усик против Хантера

8 апреля на арене MGM National Harbor (Оксон Хилл, Мэриленд, США) чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик (11-0-0, 10 КО) проведет защиту титула в поединке с американцем Майклом Хантером (12-0-0, 8 КО). К поединку с Хантером Александр готовится в Калифорнии под руководством Анатолия Ломаченко.

Помимо Усика, 8 апреля в ринг выйдут чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко и Александр Гвоздик, владеющий титулом NABF в полутяжелом весе. Все три поединка будет транслировать телеканал HBO в прямом эфире.