«Серебро» Повх с личным рекордом и бронзовый покер

Сборная Украины вернулась из Белграда (Сербия), где с 3 по 5 марта проходил чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях, с 5 (0-1-4) медалями, заняв 16-е место в общекомандном зачете.

Первую медаль в копилку украинской сборной положила 19-летняя Юлия Левченко, которая с результатом 1.94 метра – личный рекорд - завоевала "бронзу" соревнований в прыжках в высоту. 4-е место в итоговом протоколе заняла украинская «высотница» Оксана Окунева – 1.92 метра.

Бронзовая медаль и в активе Марины Килипко. Результат 21-летней украинской спортсменки в прыжках с шестом 4.55 метра.

Субботний (4 марта) исключительно «бронзовый день» для сборной Украины завершился медалью Сергея Никифорова, которую он выиграл в секторе для прыжков в длину с результатом 8.07 метра.

Единственное «серебро» чемпионата Европы для сборной Украины завоевала 5 марта спринтерша Олеся Повх, которая только с помощью фотофиниша заняла второе место в забеге на 60 метров. Ее время – 7,10 секунды. И это персональный рекорд 29-летней Олеси Повх.

Женская сборная Украины выиграла бронзовую медаль в эстафете 4х400 метров с результатом 3.32,10 минуты. В составе сборной Украины выступали Ольга Бибик, Татьяна Мельник, Анастасия Брызгина и Ольга Ляхова. Мужская команда в составе Даниила Даниленко, Алексея Позднякова, Евгения Гуцола и Виталия Бутрыма финишировала на 5-м месте в эстафетном беге 4х400 метров.