КДЮСШ «Славхлеб» - победитель чемпионата Донецкой области по футзалу

В воскресенье, 5 марта, в Славянске в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы состоялись финальные игры чемпионата Донецкой области по футзалу среди ДЮСШ в двух возрастных категориях (2004-2005 и 2006-2007 годов рождения).

В финальную часть соревнований, как в старшей (2004-2005 г.р.), так и младшей (2006-2007 г.р.) возрастных группах, вышли четыре команды - по два лучших клуба из групп «А» и «Б» по итогам группового этапа чемпионата Донецкой области. Регламент «Финала четырех» предусматривал два полуфинала, матч за третье место и финал.

Славянская команда КДЮСШ «Славхлеб» (тренеры Виктор Порублев, Александр Омельченко) стала победителем областного чемпионата в старшей возрастной группе. В полуфинале КДЮСШ «Славхлеб» победил ДЮСШ «Мирноград» счетом 4:0, а финале обыграл «Альтаир» (Дружковка) – 5:2. В младшей возрастной группе золотые награды чемпионата завоевала команда ДЮСШ Покровска.

Старшая возрастная группа (2004-2005 г.р.)

1-е место – КДЮСШ «Славхлеб»

2-е место – «Альтаир» (Дружковка)

3-е место – ДЮСШ (Мирноград)

4-е место – «Уголек» (Белозерское)

Младшая возрастная группа (2006-2007 г.р.)

1-е место – ДЮСШ (Покровск)

2-е место – «Колос» (Константиновский район)

3-е место – ДЮКФП-2 «Авангард» (Краматорск)

4-е место – «Фортуна» (Константиновка)

Лучшие игроки «Финала четырех»

Старшая возрастная группа (2004-2005 г.р.)

Артур Дмитриев - КДЮСШ «Славхлеб»

Владислав Заварза - «Альтаир»

Павел Григорьев - ДЮСШ (Мирноград)

Евгений Жихарев – «Уголек»

Младшая возрастная группа (2006-2007 г.р.)

Игорь Ткаченко – ДЮСШ (Покровск)

Андрей Кузинский («Колос»)

Егор Соколенко - ДЮКФП-2 «Авангард»

Артем Марчук – «Фортуна».