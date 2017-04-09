«КДЮСШ-Славхлеб» занял второе место на турнире в Белозерском

В воскресенье, 12 марта, в городе Белозерское (Донецкая область) состоялся областной турнир по футзалу среди детских команд (2008-2009 г.р.) с участием пяти команд – «Уголек» (Белозерское), «КДЮСШ-Славхлеб» (Славянск), «Доброе поле» (Доброполье), «Шахтер» (Селидово) и ДЮСШ (Дружковка).

Под руководством Максима Крилевского и Виктора Порублева славянская команда с 7 набранными очками заняла на соревнованиях второе место. «КДЮСШ-Славхлеб» на турнире одержал две победы - «Шахтер» - 4:0, «Доброе поле» - 4:1, сыграл вничью с ДЮСШ – 3:3 и уступил «Угольку» - 0:3. Победителем соревнований стал «Уголек» - 12 очков, который выиграл все поединки турнира. В число призеров также вошла команда «Доброе поле» - 4 зачетных балла.