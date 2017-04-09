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Фотофакт

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«Бронза» сборной Украины в эстафете

Алексей Журавлев
13 марта 2017 Просмотров: 353 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

12 марта украинский квартет в составе Ирины Варвинец, Ольги Абрамовой, Сергея Семенова и Дмитрия Пидручного завоевал бронзовую медаль в смешанной эстафете на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).

Золотую награду в смешанной эстафете (2х6+2х7,5 км) выиграли французские биатлонисты, которые преодолели дистанцию за 1 час,  11 минут и 34,5 секунды. При этом французский квартет допустил девять промахов на огневых рубежах. «Серебро» в активе сборной Германии с отставанием от французов в 11 секунд (10 промахов). Бронзовую награду получили украинские биатлонисты – отставание от победителей на 27,1 секунды и шесть дополнительных патронов. Кстати, это лучший показатель среди всех команд эстафеты. При этом Ирина Варвинец не допустила ни единого промаха, у Сергея Семенова одна осечка.  

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Комментарии к статье ««Бронза» сборной Украины в эстафете»

12 марта украинский квартет в составе Ирины Варвинец, Ольги Абрамовой, Сергея Семенова и Дмитрия Пидручного завоевал бронзовую медаль в смешанной эстафете на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).

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