Семь наград славянских дзюдоистов

11 марта в Рубежном состоялся открытый чемпионат Луганской области по дзюдо среди молодежи до 21 года, а также среди юношей и девушек в двух возрастных группах (2004-2006, 2007-2009 г.р.), в котором приняли участие более 200 спортсменов из Луганской и Донецкой областей.