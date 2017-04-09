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Фотофакт

Не украдут, так испортят

Зональные областные игры «Школьной волейбольной лиги Украины»

Алексей Журавлев
19 марта 2017 Просмотров: 480 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Команда девушек ООШ №4 города Славянска старшей возрастной группы заняла 3-е место в зональных областных играх по волейболу. Состав команды: Валентина Таращенкова, Юлия Карпова, Дарья Брежнева, Виктория Коржова, Елизавета Кузенкина, Александра Порт, Полина Фурман, Вероника Романенко.

15-16 марта в Славянске в спортивном зале ДГПУ состоялись матчи 2-го этапа чемпионата Украины по волейболу среди юношей и девушек общеобразовательных учебных заведений Донецкой области «Школьная волейбольная лига Украины». 

15 марта стал известен победитель соревнований в старшей возрастной группе (2000-й год рождения и младше) среди девушек. «Слепой жребий» определил в группу А ООШ №4 (Славянск) и ООШ №4 (Краматорск), в группу Б - Малиновская ООШ (Славянский район), гимназия «Интеллект» (Дружковка), Зареченская ООШ (Лиманский район). Все участники -  победители городских и районных соревнований.

ООШ №4 (Краматорск» в упорной борьбе выиграла поединок в двух партиях у ООШ №4 (Славянск, учителя физической культуры Василий Ефремов, Тамара Бертова), а в группе Б – сильнейшей оказалась команда Малиновской ООШ. В матче за 3-е место ООШ №4 (Славянск) переиграли Зареченскую ООШ со счетом 2:0. В решающем поединке ООШ №4 (Краматорск) также со счетом 2:0 победила Малиновскую ООШ и вышла в финал областных игр «Школьная волейбольная лига Украины».

16 марта были сыграны матчи в младшей возрастной группе (2003-й год рождения и младше) среди юношей и девушек. Первыми на площадке появились девушки. Четыре команды по круговой системе определили сильнейших. ООШ №5 (Славянск) заняла третье место, Маяковская ООШ (Славянский район) заняла второе место, а победителем зонального областного этапа стала Зареченская ООШ (Лиманский район). В составе команды девушек ООШ №5 города Славянска (учителя физической культуры Алексей Кувичинский, Сергей Бочаров) выступали: Виолетта Черкашининова, Елизавета Савченко, Мария Клипперт, Татьяна Сазонова, Валетнина Акованцева, Ярослава Гонтар, Дарья Дубинина, Ксения Учасева, Мария Горенкова, Виктория Муха, Дарья Перлик и Анастасия Лоскутова.

Лучший результат – первое место – среди славянских команд показали юноши ООШ №5 младшей возрастной группы. Победы над Малиновской ООШ и Ямпольским  УВК (Лиманский район) позволили ООШ №5 стать чемпионом и выйти в финал областных соревнований  «Школьной волейбольной лиги Украины».  В составе команды юношей ООШ №5 города Славянска выступали: Иван Якимишин, Илья Духанов, Александр Степанченко, Данил Рагулин, Давид Копыленко, Андрей Гребец, Никита Ковшов, Лев Черкасов, Игорь Соколов.

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Комментарии к статье «Зональные областные игры «Школьной волейбольной лиги Украины»»

15-16 марта в Славянске в спортивном зале ДГПУ состоялись матчи 2-го этапа чемпионата Украины по волейболу среди юношей и девушек общеобразовательных учебных заведений Донецкой области «Школьная волейбольная лига Украины». 

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