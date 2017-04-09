|20 марта 2017
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18 марта в Славянске в спортивном зале комплексной детско-юношеской спортивной школы прошел чемпионат Донецкой области по вольной борьбе среди юниоров и юниорок (1997-2000 года рождения).
В соревнованиях приняли участие 89 «вольников» из 7 городов области – Славянска, Краматорска, Бахмута, Торецка, Мирнограда, Селидово и Лимана. Славянские спортсмены завоевали на чемпионате, который был отборочным к национальным соревнованиям (7-10 апреля, Ивано-Франковск), 20 наград:
1-е место – Евгений Безкоровайный (84 кг, ВП «Ст ЛНАУ), Никита Генов (96 кг, пед. лицей), Дмитрий Захаров (120 кг, СЭСТ), Анастасия Марченко (48 кг, ООШ №1);
2-е место – Андрей Сидич (55 кг, ООШ №9), Карина Заморская (59 кг, УОР-Харьков), Данил Быков (74 кг, ООШ №4), Надежда Басиладзе (67 кг);
3-е место – Денис Трудов (66 кг, ООШ №9), Егор Дащенко (66 кг, ООШ №15), Лолита Волошина (55 кг, ООШ №12), Данил Гарунов (84 кг, СЭСТ), Андрей Кононенко (96 кг), Сергей Решетняк (96 кг), Игорь Кошель (120 кг), Алина Ковтунова (51 кг), Татьяна Лелека (59 кг), Анна Халявкина (63 кг), Марина Тютликова (67 кг), Алена Волошина (67 кг).
В командном зачете среди юниоров сборная Славянска заняла первое место, а среди юниорок – второе место.
Стоит отметить, что на открытии чемпионата начальник управления по вопросам физической культуры и спорта Донецкой областной государственной администрации Владимир Мыцык вручил удостоверения кандидатов в мастера спорта Украины шести славянским «вольникам» - Данилу Быкову, Александру Надееву, Анастасии Руденко, Денису Трудову, Виталию Жданову и Али Мухтадову.
Подготовили славянских спортсменов к чемпионату Николай Чурай, Сергей Слепушкин, Виталий Жданов, Валерий Пономарев, Николай Липовой.
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• Будут ли в Славянске белить деревья и бордюры - вопрос остается открытым
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4 апреля 2017
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18 марта в Славянске в спортивном зале комплексной детско-юношеской спортивной школы прошел чемпионат Донецкой области по вольной борьбе среди юниоров и юниорок (1997-2000 года рождения).