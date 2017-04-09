Сборная Славянска одержала победу в легкоатлетическом кроссе

17 марта на территории Славянского курорта состоялся чемпионат Донецкой области по легкоатлетическому кроссу среди взрослых, молодежи, юниоров и юношей, в котором приняли участие 153 спортсмена из Славянска, Бахмута, Дружковки, Мирнограда, Торецка и Славянского района.

Программа соревнований включала бег на 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 и 8000 метров, а также эстафетный бег 4х1000 метров.

В общекомандном зачете первое место заняла сборная Славянска. Команда Мирнограда заняла второе место, команда Бахмута – третье место.

В личном зачете славянские атлеты завоевали восемь наград:

1-е место – Полина Слыщенко (2000 м, пед. лицей), Яна Киптенко (5000 м), Вячеслав Григар (8000 м, ДГПУ), Полина Слыщенко, Татьяна Гаценко (ДГПУ), Александр Рагулин (СКТИ), Руслан Кораблев (ООШ №9, все - эстафетный бег 4х1000 м);

2-е место – Татьяна Гаценко (3000 м), Александр Рагулин (3000 м), Дмитрий Гаврильчик (СЭСТ, 4000 м);