Кирилл Шарапов квалифицировался на чемпионат Европы по вольной борьбе

24-25 марта во Львове в легкоатлетическом манеже «Велотрек СКА» состоялся традиционный 5-й по счету Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек (2002-2004 года рождения) памяти мастера спорта международного класса, чемпиона мира и Европы среди юниоров и обладателя Кубка мира - Игоря Первачука.

В соревнованиях приняли 535 «вольников» из 22 областей Украины, а также гости - борцы вольного стиля из Беларуси, Польши, Словакии и Молдовы. Поединки турнира, который, кстати, являлся официальным отбором на чемпионат Европы - май, Белград (Сербия), одновременно проходили на четырех коврах.

Воспитанники славянской городской КДЮСШ (тренер Николай Чурай) завоевали на турнире две награды. Ученик ООШ №9 Кирилл Шарапов стал победителем соревнований, заняв первое место в весовой категории до 47 кг. Кирилл выиграл все шесть поединков турнира и получил место в составе сборной Украины на европейский чемпионат.

С бронзовой медалью соревнований из Львова в Славянск вернулся Данил Синицкий (ООШ №9), который занял третье место в весовой категории до 42 кг. В активе Данила пять побед и одно поражение во встрече от соперника из Херсона.