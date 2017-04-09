25 марта в Краматорске в ТРЦ «Амстор» проходил открытый чемпионат Донецкой области по ММА, в котором приняли участие более 200 бойцов из Донецкой и Луганской областей.

Воспитанники славянского бойцовского клуба «Триада» (тренер Андрей Безуглый) на соревнованиях завоевали восемь медалей:

1-е место – Данил Верцанов (16-17 лет, 60 кг), Денис Кутелия (14-15 лет, +65 кг), Данил Пацура (16-17 лет, +80 кг), Михаил Аникеев (+18 лет, +93 кг);

2-е место – Данил Школьный (14-15 лет, 56 кг), Юрий Тищенко (+18 лет, 77 кг);

3-е место – Иван Зайцев (14-15 лет, 48 кг), Алексей Пучков (+18 лет, 70 кг).

Стоит отметить, что нынешние соревнования были отборочными на чемпионат Украины, который пройдёт в апреле по юношам и юниорам в Тернополе, а среди взрослых - в Киеве.

Смешанные боевые искусства (MMA) - боевые искусства, представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. ММА является полно-контактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке - клинч, так и на полу - партер.