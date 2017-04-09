Серебряные награды братьев Должиковых

22-26 марта в Мариуполе в СК «Ильичевец» состоялся чемпионат Донецкой области по боксу среди юниоров и взрослых, в котором приняли участие более 100 спортсменов.

На этих соревнованиях серебряную медаль выиграл воспитанник федерации бокса и кикбоксинга Славянска Александр Должиков, который тренируется под руководством Владимира Рюмина. Студент ВСП НАУ «СКНАУ» занял втрое место в весовой категории до 91 кг.

Параллельно с чемпионатом Донецкой области в Мариуполе проходил Всеукраинский турнир по боксу среди старший юношей 2001-2002 годов рождения, посвященный памяти заслуженного тренера Украины Владимира Смирнова. Спортсмен ФБиК Славянска Владимир Должиков (ВСП НАУ «СКНАУ») стал серебряным призером соревнований в весовой категории до 66 кг.