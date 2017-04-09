Славянские атлеты с нарушением зрения привезли из Ровно 18 наград

24-26 марта на помосте Ровенского регионального центра физической культуры и спорта инвалидов «Инваспорт» проходил главный старт года у спортсменов с нарушением зрения - чемпионат Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа.

Славянская команда, нынешний состав которой составили семь воспитанников славянской специальной общеобразовательной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей І - ІІІ ступеней № 23 Славянска, из года в год достойно представляет город и Донецкую область на соревнованиях, как национального, так и международного масштаба.

В минувший уик-энд славянские атлеты с нарушением зрения завоевали в Ровно целый ряд наград - 18, из которых 11 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовая, и обеспечили сборной Донецкой области второе место в общекомандном зачете (1-е место заняла сборная Ровенской области).

Василиса Козырева (56 кг) и Валентина Григорьева (67,5 кг) привезли из Ровно в Славянск по 3 медали, Владимир Шаульский (56 кг), Владимир Драный (60 кг), Даниил Костюк (60 кг, студент факультета физического воспитания ДГПУ) и Евгений Бабенко (82,5 кг) – по 2 медали, а Юрий Романюк – 4 медали.

Также в копилку сборной Донецкой области две бронзовые награды добавил атлет из Бахмута Денис Антошин (56 кг).

Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям заслуженные тренеры Украины Игорь Котляров и Алексей Позднухов.

Добавим, что по итогам 2016 года впервые спортивной федерацией незрячих Украины проводился конкурс «Лучший специалист года по пауэрлифтингу» и среди отмеченных в трех номинациях оказались представители Славянска: «Лучшая спортсменка» – Василиса Козырева, «Лучший спортсмен» – Юрий Романюк, «Лучший тренер» – Игорь Котляров.