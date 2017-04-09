14 наград славянских «вольников»

В минувший уик-энд состоялись два Всеукраинских турнира по вольной борьбе, на которых успешно выступили воспитанники славянской городской комплексной детско-юношеской спортивной школы.

31 марта – 1 апреля в городе Лубны (Полтавская область) проходил Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек в трех возрастных категориях (1998-1999, 2002-2004, 2006-2007 годов рождения), посвященный памяти мастера спорта СССР Владимира Башенко.

В соревнованиях приняли участие 155 спортсменов из Полтавской, Харьковской, Сумской и Донецкой областей. Славянские борцы вольного стиля в Лубнах завоевали три медали:

2-е место – Даниил Зайцев (42 кг, ООШ №9), Андрей Сидич (63 кг, ООШ №9);

3-е место – Даниил Быков (76 кг, ООШ №4).

1 апреля в спортивно-оздоровительном комплексе «Гора» в поселке городского типа Новгородское (Торецкий городской совет, Донецкая область) состоялся 5-й по счету Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек (2002-2004, 2005-2006, 2007-2008 годов рождения) на призы Игоря Рыбака, в котором приняли участие 246 спортсменов из 11 команд Донецкой, Харьковской и Луганской областей.

Воспитанники КДЮСШ Славянска выиграли 11 наград:

1-е место – Виталий Гаврилов (23 кг, ООШ №9), Радихан Мустафаев (29 кг, ООШ №1), Анастасия Марченко (46 кг, ООШ №1);

2-е место – Али Мустафаев (26 кг, ООШ №1), Алекс Марченко (23 кг, ООШ №1), Лолита Волошина (52 кг, СЭСТ);

3-е место – Иван Кожухов (26 кг, ООШ №8), Максим Руденко (29 кг, ООШ №9), Дмитрий Рачинский (43 кг, ООШ №9), Кирилл Шарапов (50 кг, ООШ №9), Катерина Ребристая (57 кг, ООШ №5).

Подготовили спортсменов к соревнованиям Николай Чурай, Сергей Слепушкин, Николай Липовой, Виталий Жданов.