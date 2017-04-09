Тройной триумф украинских боксеров за океаном

|9 апреля 2017
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Ранним воскресным утром, 9 апреля, в американском городе Оксон-Хилл (штат Мэриленд, США) три украинских боксера – Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко – поочередно одержали очередные победы на профессиональном ринге.
12 раундов Усика
Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг) Александр Усик (12-0, 10 КО) провел в ринге максимальные 12 раундов в поединке против непобежденного американца Майкла Хантера (12-1, 8 КО). Все три судьи единогласно отдали победу 30-летнему Усику со счетом 117:110, хотя в первых раундах боя предпочтительнее выглядел, как раз Хантер. Но после непродолжительной адаптации к сопернику Александр не дал усомниться в своем превосходстве. Особенно была видна разница в классе боксеров в заключительном раунде, в котором Усик избирательно и методично наносил удары по голове и корпусу Майка.
После нынешней победы Усик озвучил свои пожелания по поводу следующего соперника. Так, Александр хотел бы встретиться с одним из чемпионов «крузервейта» - тяжелая весовая категория (до 90,7 кг), а именно против Дениса Лебедева (Россия, WBA), Мурата Гассиева (Россия, IBF) или Томаса Бриедиса (Латвия, WBC).
Быстрый нокаут от Гвоздика
Довольно скоротечным получился поединок боксеров полутяжелого веса (до 79,3 кг) Александра Гвоздика и кубинца Юниески Гонсалеса по прозвищу «Монстр». Уже в третьей трехминутке непобежденный 29-летний Гвоздик (13-0, 11 КО) отправил Гонсалеса (18-3, 14 КО) в нокаут.
Мастер-класс от «Hi-tech»-Ломаченко
Чемпион мира во втором полулегком весе (до 58,96 кг) по версии WBO Василий Ломаченко по прозвищу «Hi-tech» (8-1, 6 КО) снова не оставил никаких шансов на успех своему сопернику – на этот раз американцу Джейсону Сосе (20-2-4, 15 КО). Избиение продолжалось до десятого раунда. Причем, 8-й и 9-й раунды – одностороннее избиение Джейсона, у которого к тому времени две огромные гематомы практически закрывали глаза. Угол Сосы принял правильное решение не выпускать своего подопечного на десятый раунд – техническая победа нокаутом Василия Ломаченко.
Вполне вероятно, что следующий свой бой 29-летний Ломаченко проведет против непобежденного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBO британца Терри Флэнагана (36-0, 30 КО). Причем Василий уже дал согласие ехать на этот бой в Британию.
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6 апреля 2017
• Славянск пернатый: совы, сойки, фазаны, лебеди
• «Теплица» переезжает на улицу Шевченко
• В славянском музее восстанавливают историческую правду
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• Новое расписание поездов через станцию Славянск
• Будут ли в Славянске белить деревья и бордюры - вопрос остается открытым
• Бесплатные лекарства будут доступны в 4 аптеках Славянска
• Работают ли в Славянске пылесос и грейдер
• Михаил Легуцкий стал чемпионом Славянска по шахматам
4 апреля 2017
• Победы и достижения славянских дзюдоистов
• «Серебро» Ярослава Ефимцева на турнире по боксу
• Сборная Славянска заняла 3-е место на чемпионате Донецкой области по кикбоксингу
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• Что означает «идеальное рабочее место» для украинцев?
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Ранним воскресным утром, 9 апреля, в американском городе Оксон-Хилл (штат Мэриленд, США) три украинских боксера – Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко – поочередно одержали очередные победы на профессиональном ринге.