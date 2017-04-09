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Фотофакт

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Тройной триумф украинских боксеров за океаном

Алексей Журавлев
9 апреля 2017 Просмотров: 196 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (в центре), чемпион WBO в тяжелом весе Александр Усик (слева) и полутяжеловес Александр Гвоздик после своих побед на ринге арены MGM National Harbor в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США).

Ранним воскресным утром, 9 апреля, в американском городе Оксон-Хилл (штат Мэриленд, США) три украинских боксера – Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко – поочередно одержали очередные победы на профессиональном ринге.

12 раундов Усика

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг) Александр Усик (12-0, 10 КО) провел в ринге максимальные 12 раундов в поединке против непобежденного американца Майкла Хантера (12-1, 8 КО). Все три судьи единогласно отдали победу 30-летнему Усику со счетом 117:110, хотя в первых раундах боя предпочтительнее выглядел, как раз Хантер. Но после непродолжительной адаптации к сопернику Александр не дал усомниться в своем превосходстве. Особенно была видна разница в классе боксеров в заключительном раунде, в котором Усик избирательно и методично наносил удары по голове и корпусу Майка.

После нынешней победы Усик озвучил свои пожелания по поводу следующего соперника. Так, Александр хотел бы встретиться с одним из чемпионов «крузервейта» - тяжелая весовая категория (до 90,7 кг), а именно против Дениса Лебедева (Россия, WBA), Мурата Гассиева (Россия, IBF) или Томаса Бриедиса (Латвия, WBC).

Быстрый нокаут от Гвоздика

Довольно скоротечным получился поединок боксеров полутяжелого веса (до 79,3 кг) Александра Гвоздика и кубинца Юниески Гонсалеса по прозвищу «Монстр». Уже в третьей трехминутке непобежденный 29-летний Гвоздик (13-0, 11 КО) отправил Гонсалеса (18-3, 14 КО) в нокаут.

Мастер-класс от «Hi-tech»-Ломаченко

Чемпион мира во втором полулегком весе (до 58,96 кг) по версии WBO Василий Ломаченко по прозвищу «Hi-tech» (8-1, 6 КО) снова не оставил никаких шансов на успех своему сопернику – на этот раз американцу Джейсону Сосе (20-2-4, 15 КО). Избиение продолжалось до десятого раунда. Причем, 8-й и 9-й раунды – одностороннее избиение Джейсона, у которого к тому времени две огромные гематомы практически закрывали глаза. Угол Сосы принял правильное решение не выпускать своего подопечного на десятый раунд – техническая победа нокаутом Василия Ломаченко.

Вполне вероятно, что следующий свой бой 29-летний Ломаченко проведет против непобежденного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBO британца Терри Флэнагана (36-0, 30 КО). Причем Василий уже дал согласие ехать на этот бой в Британию.

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Комментарии к статье «Тройной триумф украинских боксеров за океаном»

Ранним воскресным утром, 9 апреля, в американском городе Оксон-Хилл (штат Мэриленд, США) три украинских боксера – Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко – поочередно одержали очередные победы на профессиональном ринге.

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