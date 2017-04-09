Пятое чемпионство ХК «Донбасс»

7 апреля в Дружковке на льду комплекса «Альтаир» в шестом матче финального противостояния ХК «Донбасс» обыграл «Кременчуг» и в пятый раз стал сильнейшей командой страны.

ХК «Донбасс» выиграл шестой матч финальной серии у «Кременчуга» со счетом 2:1, причем победа оказалась волевой. Общий итог противостояния 4:2 в пользу подопечных Сергея Витера.

Для ХК «Донбасс» это пятый титул в истории. Ранее клуб из Донецка побеждал в чемпионате Украины в 2011, 2012, 2013 и 2016 годах.