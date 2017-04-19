«МЮ» тормозит «Челси», «Милан» спасается в дерби

|19 апреля 2017
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В минувший уик-энд в ведущих европейских чемпионатах состоялись поединки очередных туров.
В Англии «Манчестер Юнайтед» уверенно разобрался с лидером Премьер-лиги «Челси», а в Италии миланское дерби «Интер» - «Милан» завершилось боевой ничьей, причем «россо-нери» совершили героический камбэк. Уступая в счете 0:2 «Милан» сумел отыграться: на 83-й минуте отличился Романьоли, а на 7-й компенсированной минуте к основному времени гол забил Сапата.
Англия, 33-й тур
«Тоттенхэм» - «Борнмут» - 4:0
«МЮ» - «Челси» - 2:0
«Саутгемптон» - «МанСити» - 0:3
«Вест Бромвич» - «Ливерпуль» - 0:1
«Мидлсбро» - «Арсенал» - 1:2
Положение лидеров: 1. «Челси» - 75. 2. «Тоттенхэм» - 71. 3. «Ливерпуль» - 66. 4. «МанСити» - 64.
Испания, 32-й тур
«Спортинг» - «Реал»М – 2:3
«Барселона» - «Р. Сосьедад» - 3:2
«Атлетико» - «Осасуна» - 3:0
«Валенсия» - «Севилья» - 0:0
«Алавес» - «Вильяреал» - 2:1
Положение лидеров: 1. «Реал»М – 75. 2. «Барселона» - 72. 3. «Атлетико» - 65. 4. «Севилья» - 62.
Германия, 29-й тур
«Боруссия»Д – «Айнтрахт» - 3:1
«Байер» - «Бавария» - 0:0
«Лейпциг» - «Фрайбург» - 4:0
«Хоффенхайм» - «Боруссия»М – 5:3
«Дармштадт» - «Шальке» - 2:1
Положение лидеров: 1. «Бавария» - 69. 2. «Лейпциг» - 61. 3. «Хоффенхайм» - 54. 4. «Боруссия»Д – 53.
Италия, 32-й тур
«Интер» - «Милан» - 2:2
«Пескара» - «Ювентус» - 0:2
«Рома» - «Аталанта» - 1:1
«Наполи» - «Удинезе» - 3:0
«Дженоа» - «Лацио» - 2:2
Положение лидеров: 1. «Ювентус» - 80. 2. «Рома» - 72. 3. «Наполи» - 70. 4. «Лацио» - 61.
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14 апреля 2017
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• Льготники сами могут выбрать санаторий для лечения
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13 апреля 2017
• «Таких вкусных куличей, как в «Браво», дома не приготовишь»
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В минувший уик-энд в ведущих европейских чемпионатах состоялись поединки очередных туров.