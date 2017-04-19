Суперкубок Донецкой области по футболу разыграют «Сапфир» и «Шахтер»

В ближайшую субботу, 22 апреля, стартует новый футбольный сезон среди любительских команд Донецкой области. Главный матч дня – встреча краматорского «Сапфира» и родинского «Шахтера» в поединке за Суперкубок области. Этот поединок состоится в Славянске на стадионе «Рыбник». Начало игры в 15.00.

В этот же день будут сыграны и матчи первого этапа Кубка Донецкой области. По предварительным заявкам в нем примут участие 15 команд, среди которых есть и клуб из Славянска. Это ФК «Славянск», который образовался при поддержке городского головы Вадима Ляха. 22 апреля ФК «Славянск» проведет матч против команды «Форум-Авто» из Краматорска.

На предварительном этапе (22 апреля) и в 1/4 финала (29 апреля) команды играют по одному матчу. В полуфинале победитель определится после двух игр - 1 и 3 мая. Финал будет сыгран в День Конституции Украины -28 июня.

Предварительный этап:

«Сапфир-1» (Краматорск) – «Колос» (Константиновский район)

«УОР-Легион» (Бахмут) – ФК «Бахмут»

«Локомотив» (Лиман) – «Сапфир-2» (Краматорск)

«Форум-Авто» (Краматорск) – ФК «Славянск»

«Энергетик» (Николаевка) – «Шахтер» (Родинское)

ФК «Андреевка» - «Хлебороб» (Александровский район)

«Прометей» (Великая Новоселка) – «Доброе поле» (Доброполье)

Свободный от игр «Портовик» (Мариуполь). Матчи с участием «Сапфира-1» и «Шахтера» состоятся в другой день.