|19 апреля 2017
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В ближайшую субботу, 22 апреля, стартует новый футбольный сезон среди любительских команд Донецкой области. Главный матч дня – встреча краматорского «Сапфира» и родинского «Шахтера» в поединке за Суперкубок области. Этот поединок состоится в Славянске на стадионе «Рыбник». Начало игры в 15.00.
В этот же день будут сыграны и матчи первого этапа Кубка Донецкой области. По предварительным заявкам в нем примут участие 15 команд, среди которых есть и клуб из Славянска. Это ФК «Славянск», который образовался при поддержке городского головы Вадима Ляха. 22 апреля ФК «Славянск» проведет матч против команды «Форум-Авто» из Краматорска.
На предварительном этапе (22 апреля) и в 1/4 финала (29 апреля) команды играют по одному матчу. В полуфинале победитель определится после двух игр - 1 и 3 мая. Финал будет сыгран в День Конституции Украины -28 июня.
Предварительный этап:
«Сапфир-1» (Краматорск) – «Колос» (Константиновский район)
«УОР-Легион» (Бахмут) – ФК «Бахмут»
«Локомотив» (Лиман) – «Сапфир-2» (Краматорск)
«Форум-Авто» (Краматорск) – ФК «Славянск»
«Энергетик» (Николаевка) – «Шахтер» (Родинское)
ФК «Андреевка» - «Хлебороб» (Александровский район)
«Прометей» (Великая Новоселка) – «Доброе поле» (Доброполье)
Свободный от игр «Портовик» (Мариуполь). Матчи с участием «Сапфира-1» и «Шахтера» состоятся в другой день.
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18 апреля 2017
• СЭС призывает бороться с насекомыми и грызунами
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• В Славянске бешеная собака укусила мужчину
14 апреля 2017
• Транспорт на Пасху в Славянске будет ходить больше
• Льготники сами могут выбрать санаторий для лечения
• Справка ВПЛ есть, но пособие не положено
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13 апреля 2017
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Комментарии к статье «Суперкубок Донецкой области по футболу разыграют «Сапфир» и «Шахтер»»
В ближайшую субботу, 22 апреля, стартует новый футбольный сезон среди любительских команд Донецкой области. Главный матч дня – встреча краматорского «Сапфира» и родинского «Шахтера» в поединке за Суперкубок области. Этот поединок состоится в Славянске на стадионе «Рыбник». Начало игры в 15.00.