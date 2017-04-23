|23 апреля 2017
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Гостевая победа над «Динамо» в национальном классико в рамках 26 тура чемпионата Украины по футболу приблизила «Шахтер» еще на один шаг к золотым медалям.
За шесть туров до финиша преимущество «Шахтера» над «Динамо» в борьбе за «золото» исчисляется 14 зачетными баллами. Все прекрасно понимают, что подопечные Пауло Фонсеки де-факто чемпионы. Тем не менее, встреча грандов в Киеве ожидалась с нетерпением. Официальные данные с матча - 21 апреля НСК «Олимпийский» посетили 51732 болельщика. Очень внушительная цифра для поединков чемпионата Украины. Кстати, это рекорд посещаемости двух последних украинских футбольных сезонов.
«Шахтер» полностью переиграл «Динамо» в первом тайме. Гол Факундо Феррейры, который теперь единолично возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата, обозначил превосходство «горняков». Прекрасный момент увеличить счет в матче упустил Бернард.
После перерыва динамовцы захватили инициативу, однако создать хотя бы один по-настоящему голевой момент, так и не смогли. Победа «Шахтера» пусть и с минимальным счетом выглядит абсолютно заслуженной.
Результаты 26 тура
«Динамо» - «Шахтер» - 0:1 (Феррейра, 12)
«Днепр» - «Ворскла» - 2:0 (Кочергин, 15, Довбик, 54)
«Александрия» - «Олимпик» - 1:0 (Полярус, 48)
«Сталь» – «Звезда» - 1:0 (Леандро, 82)
«Карпаты» – «Волынь» - 1:0 (Гуцуляк, 17)
«Заря» – «Черноморец» - 1:2 (Форстер, 51 (пен.) – Коркишко, 15, 57 (пен.)
Лучший бомбардир – Факундо Феррейра («Шахтер») – 11.
Анонс 27 тура
29 апреля
«Звезда» - «Карпаты» 14:00, «Футбол 2»
«Ворскла» - «Сталь» 17:00, «Футбол 2»
30 апреля
«Олимпик» - «Заря» 14:00, «Футбол 1»
«Волынь» - «Днепр» 14:00, «УНИАН»
«Шахтер» - «Александрия» 17:00, «Футбол 1»
«Черноморец» - «Динамо» 19:30, «2+2».
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Комментарии к статье ««Шахтер» одолел «Динамо» в Киеве»
Гостевая победа над «Динамо» в национальном классико в рамках 26 тура чемпионата Украины по футболу приблизила «Шахтер» еще на один шаг к золотым медалям.