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Фотофакт

Чем мы не Европа?

«Шахтер» одолел «Динамо» в Киеве

Алексей Журавлев
23 апреля 2017 Просмотров: 78 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Форвард "Шахтера" Факундо Феррейра ударом головой забивает победный гол в матче с "Динамо".

Гостевая победа над «Динамо» в национальном классико в рамках 26 тура чемпионата Украины по футболу приблизила «Шахтер» еще на один шаг к золотым медалям.

За шесть туров до финиша преимущество «Шахтера» над «Динамо» в борьбе за «золото» исчисляется 14 зачетными баллами. Все прекрасно понимают, что подопечные Пауло Фонсеки де-факто чемпионы. Тем не менее, встреча грандов в Киеве ожидалась с нетерпением. Официальные данные с матча - 21 апреля НСК «Олимпийский» посетили 51732 болельщика. Очень внушительная цифра для поединков чемпионата Украины. Кстати, это рекорд посещаемости двух последних украинских футбольных сезонов.

«Шахтер» полностью переиграл «Динамо» в первом тайме. Гол Факундо Феррейры, который теперь единолично возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата, обозначил превосходство «горняков». Прекрасный момент увеличить счет в матче упустил Бернард.

После перерыва динамовцы захватили инициативу, однако создать хотя бы один по-настоящему голевой момент, так и не смогли.  Победа «Шахтера» пусть и с минимальным счетом выглядит абсолютно заслуженной.

Результаты 26 тура

«Динамо» - «Шахтер» - 0:1 (Феррейра, 12)

«Днепр» - «Ворскла» - 2:0 (Кочергин, 15, Довбик, 54)

«Александрия» - «Олимпик» - 1:0 (Полярус, 48)

 «Сталь» – «Звезда» - 1:0 (Леандро, 82)

«Карпаты» – «Волынь» - 1:0 (Гуцуляк, 17)

«Заря» – «Черноморец» - 1:2 (Форстер, 51 (пен.) – Коркишко, 15, 57 (пен.)

Лучший бомбардир – Факундо Феррейра («Шахтер») – 11.

Анонс 27 тура

29 апреля

«Звезда» - «Карпаты» 14:00, «Футбол 2»

«Ворскла» - «Сталь» 17:00, «Футбол 2»

30 апреля

«Олимпик» - «Заря» 14:00, «Футбол 1»

«Волынь» - «Днепр» 14:00, «УНИАН»

«Шахтер» - «Александрия» 17:00, «Футбол 1»

«Черноморец» - «Динамо» 19:30, «2+2».

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Гостевая победа над «Динамо» в национальном классико в рамках 26 тура чемпионата Украины по футболу приблизила «Шахтер» еще на один шаг к золотым медалям.

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