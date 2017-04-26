Мастера спорта получили удостоверения

|26 апреля 2017
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На аппаратном совещании 25 апреля состоялось торжественное вручение удостоверений «Мастер спорта» бойцам славянского клуба «Триада». Спортсмены завоевали почетное звание, став победителями и призерами прошлогоднего чемпионата мира по хортингу.
Максим Лукиенко, Владимир Телиус, Николай Шмалько стали мастерами спорта Украины, а Божена Мальцева, Владислав Шульга и Данил Верцанов — мастерами спорта Украины международного класса. Приказ о присвоении званий был утвержден Министерством молодежи и спорта в феврале нынешнего года.
Второй чемпионат мира по хортингу проходил с 17 по 20 ноября 2016 года в Трускавце. На нем славянские спортсмены завоевали 9 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Хортинг - вид спортивных единоборств, созданный в Украине. Хортинг позиционируется не только как боевое искусство, но и как система комплексной физической подготовки, самосовершенствования, нравственного, духовного и культурного воспитания в украинских традициях. Его основатели объясняют, что слово «хортинг» происходит от названия острова Хортица, где находилась Запорожская Сечь.
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• Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах
• Зантарая и Белодед – чемпионы Европы по дзюдо
• В Славянске состоялся чемпионат Донецкой области по рукопашному бою
• Паспорт Украины: кому ID, а кому бумажный вариант
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• Общественный совет просит Королевскую не принимать участия в мероприятиях 8 и 9 мая
• Розенко подсчитал, во сколько Украине обойдется перепись населения
23 апреля 2017
• «Шахтер» одолел «Динамо» в Киеве
• Как безопасно и выгодно снять квартиру во Львове?
• Чемпионат Донецкой области по хортингу: спортсмены БК «Триада» завоевали три медали
• «Сапфир» стал обладателем Суперкубка Донецкой области по футболу
21 апреля 2017
• Что больше всего волнует славянцев
• Большинство работников исполкома — женщины
• В Киеве решили увеличить штрафы за курение в 100 раз
• Наелась лекарств, чтобы наказать родителей
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На аппаратном совещании 25 апреля состоялось торжественное вручение удостоверений «Мастер спорта» бойцам славянского клуба «Триада». Спортсмены завоевали почетное звание, став победителями и призерами прошлогоднего чемпионата мира по хортингу.