Мастера спорта получили удостоверения

На аппаратном совещании 25 апреля состоялось торжественное вручение удостоверений «Мастер спорта» бойцам славянского клуба «Триада». Спортсмены завоевали почетное звание, став победителями и призерами прошлогоднего чемпионата мира по хортингу.

Максим Лукиенко, Владимир Телиус, Николай Шмалько стали мастерами спорта Украины, а Божена Мальцева, Владислав Шульга и Данил Верцанов — мастерами спорта Украины международного класса. Приказ о присвоении званий был утвержден Министерством молодежи и спорта в феврале нынешнего года.

Второй чемпионат мира по хортингу проходил с 17 по 20 ноября 2016 года в Трускавце. На нем славянские спортсмены завоевали 9 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Хортинг - вид спортивных единоборств, созданный в Украине. Хортинг позиционируется не только как боевое искусство, но и как система комплексной физической подготовки, самосовершенствования, нравственного, духовного и культурного воспитания в украинских традициях. Его основатели объясняют, что слово «хортинг» происходит от названия острова Хортица, где находилась Запорожская Сечь.