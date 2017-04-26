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Фотофакт

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Мастера спорта получили удостоверения

Антон Скворцов
26 апреля 2017 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Удостоверения спортсменам вручал городской голова Вадим Лях. Фото - Антон Скворцов.

На аппаратном совещании 25 апреля состоялось торжественное вручение удостоверений «Мастер спорта» бойцам славянского клуба «Триада». Спортсмены завоевали почетное звание, став победителями и призерами прошлогоднего чемпионата мира по хортингу.

Максим Лукиенко, Владимир Телиус, Николай Шмалько стали мастерами спорта Украины, а Божена Мальцева, Владислав Шульга и Данил Верцанов — мастерами спорта Украины международного класса. Приказ о присвоении званий был утвержден Министерством молодежи и спорта в феврале нынешнего года.  

Второй чемпионат мира по хортингу проходил с 17 по 20 ноября 2016 года в Трускавце. На нем славянские спортсмены завоевали 9 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых медалей. 

Хортинг - вид спортивных единоборств, созданный в Украине. Хортинг позиционируется не только как боевое искусство, но и как система комплексной физической подготовки, самосовершенствования, нравственного, духовного и культурного воспитания в украинских традициях. Его основатели объясняют, что слово «хортинг» происходит от названия острова Хортица, где находилась Запорожская Сечь.

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Комментарии к статье «Мастера спорта получили удостоверения»

На аппаратном совещании 25 апреля состоялось торжественное вручение удостоверений «Мастер спорта» бойцам славянского клуба «Триада». Спортсмены завоевали почетное звание, став победителями и призерами прошлогоднего чемпионата мира по хортингу.

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