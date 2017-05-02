Джошуа – Кличко: четыре нокдауна, страшный апперкот и огромные гонорары

|2 мая 2017
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В ночь с субботы на воскресенье, 29 апреля, в Лондоне на знаменитом футбольном стадионе «Уэмбли» состоялся боксерский поединок одних из лучших супертяжеловесов современности - Энтони Джошуа и Владимира Кличко, за которым вживую наблюдали 90 тысяч зрителей.
Владимир Кличко, который проводил первый бой за последние полтора года после поражения от Тайсона Фьюри, проиграл поединок техническим нокаутом Энтони Джошуа в 11-м раунде.
Самыми зрелищными раундами боя стали 5-й, 6-й и 11-й. В 5-м раунде 27-летний Джошуа отправил Кличко на настил ринга. Украинский боксер быстро пришел в себя от нокдауна и в следующей 3-минутке реваншировался: мощный правый прямой - и Энтони оказался в горизонтальном положении. Джошуа тяжело дышал и еле передвигался по рингу, однако Владимир почему-то не решился идти на добивание соперника. В эти минуты боя Кличко уверенно контролировал ход боя и по его словам уже предвкушал победу.
Развязка наступила в 11-м раунде: британец пошел ва-банк и сумел нанести страшный апперкот - нокдаун, после которого украинский боксер уже не пришел в себя. Спустя несколько секунд был зафиксирован еще один нокдаун, Владимир пытался выстоять раунд, но очередной ударный спурт Джошуа заставил рефери остановить поединок.
Несмотря на поражение, 41-летний Кличко продемонстрировал отличную физическую готовность в ринге, и теперь все ждут от него заявлений по поводу дальнейшей карьеры. При этом он имеет право на матч-реванш с Энтони Джошуа, который сохранил за собой титул чемпиона мира по версии IBF, а также завоевал пояса по версиям WBA и IBO.
Владимир потерпел пятое поражение на профессиональном ринге в 69 боях, а Энтони записал себе в актив 19 победу в 19 поединках, причем их все он выиграл досрочно.
По информации британских СМИ оба боксера получили за бой баснословные призовые – по 15 миллионов фунтов стерлингов.
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В ночь с субботы на воскресенье, 29 апреля, в Лондоне на знаменитом футбольном стадионе «Уэмбли» состоялся боксерский поединок одних из лучших супертяжеловесов современности - Энтони Джошуа и Владимира Кличко, за которым вживую наблюдали 90 тысяч зрителей.