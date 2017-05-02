Серебряные медали Богданова и Гончарова

26 апреля в Одессе состоялся традиционный, 10-й по счету, юношеский международный турнир памяти Лери Накани, в котором приняли участие более 120 спортсменов из восьми стран – Украины, Молдовы, Беларуси, Румынии, Грузии, Латвии, Израиля и Турции.

Соревнования проходили на двух татами в двух возрастных категориях - 2000-2002 и 2003-2004 годов рождения.

На турнире в Южной Пальмире две серебряные награды завоевали воспитанники славянской школы дзюдо – Владимир Богданов (пед. лицей) и Михаил Гончаров (пед. лицей). Богданов занял второе место в весовой категории свыше 90 кг, уступив в финале сопернику из Грузии. Гончаров стал вторым в весовой категории +81 кг, проиграв в решающей встрече оппоненту из Беларуси.